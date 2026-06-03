Senado deja sin recursos el salón de baile y fondo de $1,800 millones de Trump

Los republicanos del Senado dieron un paso clave para avanzar un amplio paquete de financiamiento destinado a las agencias migratorias, aunque lo hicieron después de retirar recursos que habrían beneficiado proyectos impulsados por el presidente Donald Trump.

La medida forma parte de un paquete de aproximadamente $72 mil millones destinado a reforzar las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las agencias encargadas de la aplicación de las leyes migratorias hasta el año fiscal 2029.

Uno de los cambios más llamativos del proyecto fue la eliminación de una asignación cercana a los mil millones de dólares para el Servicio Secreto. Dentro de esos recursos se contemplaban trabajos de renovación en el Ala Este de la Casa Blanca, donde Trump ha planteado la construcción de un gran salón de baile como parte de un regalo para el país.

Republicanos retiran fondos polémicos

La financiación para el proyecto presidencial generó cuestionamientos incluso entre legisladores republicanos, quienes expresaron preocupación por el destino de los recursos. Ante la resistencia interna, los negociadores decidieron retirar la disposición para evitar complicaciones durante la votación.

Al mismo tiempo, los senadores también buscaron resolver diferencias sobre un controvertido fondo del Departamento de Justicia (DOJ) de $1,800 millones que habría permitido compensaciones económicas a personas que argumentaran haber sido afectadas por acciones del gobierno federal, además de haber sido “tratadas horriblemente”.

Todd Blanche no va con el fondo de $1,800

Durante una audiencia ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el fiscal general interino, Todd Blanche, fue categórico al afirmar que el programa, que en su momento planteaba dar una indemnización a los acusados de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, quedó descartado.

“No vamos a seguir adelante con el fondo. Punto”, declaró Blanche ante los legisladores.

La afirmación llegó después de semanas de presión por parte de legisladores republicanos, quienes consideraban que el fondo podía convertirse en un obstáculo para avanzar en prioridades legislativas clave, entre ellas la financiación de agencias migratorias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Creo que incluso el Departamento de Justicia sabe que fue una mala idea”, afirmó el senador republicano Thom Tillis, quien además impulsa una enmienda para impedir que la iniciativa pueda ser reactivada en el futuro.

Schumer exige compromisos por escrito

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, arremetió contra los republicanos y la administración Trump al asegurar que ambos partidos están enfocados en prioridades completamente distintas.

Según Schumer, los republicanos continúan concentrados en impulsar la agenda política de Trump, incluyendo lo que describió como un “fondo de compensación corrupto”, el proyecto de un salón de baile en la Casa Blanca, las políticas migratorias y la estrategia de la administración frente a Irán.

“Los republicanos luchan por Trump. Los demócratas luchan por el pueblo estadounidense”, afirmó el senador, al sostener que su partido está enfocado en reducir costos para las familias, promover la estabilidad económica y combatir la corrupción.

El demócrata también criticó un controvertido fondo de compensación de $2,000 millones que, según denunció, beneficiaría a Trump y sus aliados. Schumer cuestionó las declaraciones del fiscal general interino, Todd Blanche, quien aseguró que la administración no avanzará con el programa, aunque se negó a dejar ese compromiso por escrito.

“Ayer, Todd Blanche afirmó que la Administración Trump detendrá sus planes para establecer un fondo de compensación de $2,000 millones para Trump y sus aliados, pero cuando se le preguntó al respecto, respondió: ‘No me estoy comprometiendo a hacer nada por escrito’“, señaló Schumer.

El senador sostuvo que las garantías verbales no son suficientes y pidió que cualquier compromiso para cancelar el fondo quede establecido por ley. “El pueblo estadounidense necesita ese compromiso para detener la corrupción de Trump, no solo por escrito, sino también codificado en la ley”, concluyó.

Migración sigue siendo prioridad

Pese a las diferencias internas, el liderazgo republicano confía en reunir los votos necesarios para sacar adelante la legislación. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, reconoció que las declaraciones de Blanche ayudaron a reducir las preocupaciones dentro de la bancada.

La propuesta representa uno de los mayores esfuerzos presupuestarios recientes para fortalecer las operaciones migratorias, un tema que sigue ocupando un lugar central en la agenda republicana de cara al próximo ciclo electoral.

Los demócratas han cuestionado el aumento de recursos para las agencias de control migratorio, mientras que los republicanos impulsan la medida mediante el mecanismo de conciliación presupuestaria.

Sigue leyendo: