Trump pide anular condenas del asalto al Capitolio y cerrar el caso definitivamente

El gobienrno de Donald Trump solicitó a una corte federal de apelaciones la anulación de las condenas contra varios líderes de grupos de extrema derecha implicados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en un movimiento que podría cerrar definitivamente uno de los casos más emblemáticos del sistema judicial estadounidense.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia, el Gobierno pidió “anular las condenas” y devolver el caso a un tribunal inferior con la instrucción de desestimarlo “con perjuicio”, lo que impediría que pueda reabrirse en el futuro.

La solicitud incluye a figuras clave del grupo ultraderechista Proud Boys, entre ellos Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Dominic Pezzola, quienes fueron condenados por su participación en la planificación y ejecución del ataque contra el Capitolio.

Según información de la agencia AP, el Departamento de Justicia pidió a la corte “throw out the seditious conspiracy convictions” (anular las condenas por conspiración sediciosa) contra líderes de Proud Boys y Oath Keepers, responsables de coordinar acciones para impedir la certificación electoral de 2020.

El escrito judicial sostiene que la medida responde a criterios de política penal del propio Gobierno. En ese sentido, los fiscales argumentaron que “la desestimación de un caso penal es de interés de la justicia”, una práctica que, según indicaron, ha sido respaldada previamente por tribunales superiores.

Cabe recordar que, en enero de 2025, al regresar a la Casa Blanca, el mandatario otorgó indultos y conmutaciones a más de 1,500 implicados en el asalto al Capitolio, incluyendo a varios miembros de estos grupos.

Sin embargo, las condenas de algunos líderes, aunque sus penas fueron reducidas, permanecían vigentes. La nueva solicitud busca eliminar completamente esos antecedentes judiciales.

Los hechos del 6 de enero de 2021 marcaron un punto crítico en la historia reciente de Estados Unidos, cuando una turba irrumpió en el Capitolio para intentar impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

Los líderes de Proud Boys fueron condenados en 2022 y 2023 por conspiración sediciosa y otros delitos relacionados con la coordinación del ataque, considerado por fiscales como un intento de frenar la transferencia pacífica del poder.

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