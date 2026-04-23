Secretario de Seguridad Nacional define a Chuck Schumer como un “político mentiroso y despreciable”

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional (DHS), despotricó en contra de Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, a quien definió como un “político mentiroso y despreciable”.

La presión que impera entre los republicanos derivada de la falta de un acuerdo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) después de casi 70 días sin lograr avances con los demócratas provocó que, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el responsable del DHS despotricara en contra del político originario de Brooklyn después de escuchar el fragmento de una declaración donde sostiene que ya nadie respeta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni a la Patrulla Fronteriza (USBP).

“Es difícil que me enfade, pero Chuck Schumer eres la definición de un político mentiroso y sinvergüenza. Si te buscaras en Google ahora mismo, serías la definición misma”, expresó.

Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, ha logrado mantener unidos a los demócratas para rechazar la aprobación de un financiamiento dirigido a las agencias federales dedicadas a detener inmigrantes. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Asimismo, Mullin hizo participe a Schumer del ingreso al territorio estadounidense de millones de inmigrantes a través de la frontera sur carentes de la documentación necesaria para acreditar su estancia, esto por no levantar la mano exigiéndole al expresidente Joe Biden reforzar las agencias federales de inmigración o incluso remover de sus cargos a quienes figuran como responsables de resguardar la seguridad de la nación.

“Tuvo tiempo de cambiarlas durante la administración Biden. No lo hiciste porque estás a favor de las fronteras abiertas y de que los delincuentes acampen a sus anchas en nuestras ciudades. Y que digas eso es una gran falta de respeto hacia las fuerzas del orden que te protegen. ¿Qué tal si camina por las calles de la ciudad sin escolta? Me pregunto qué tan seguro se sentiría”, subrayó.

A los comentarios del titular del DHS se sumó un mensaje publicado por Donald Trump en la plataforma Truth Social exigiéndole al líder de la minoría del Senado una disculpa pública por faltarle al respeto al ICE y a la USBP.

“Esa es una de las declaraciones más atroces, incorrectas, antipatrióticas y peligrosas que JAMÁS he escuchado de un político ‘profesional’.

DEBE DISCULPARSE INMEDIATAMENTE CON ESTOS GRANDES PATRIOTAS, Y LO DIGO AHORA MISMO!”, escribió el conservador de 79 años.

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