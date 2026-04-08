DHS promete pago total de salarios atrasados por cierre de gobierno a empleados antes de finalizar la semana

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que los empleados afectados por el reciente cierre parcial del gobierno federal recibirán sus salarios atrasados antes de que concluya la semana, luego de más de seis semanas sin percibir ingresos completos.

Durante una entrevista concedida a CBS News, Mullin indicó que la mayoría de los pagos serán depositados en las cuentas bancarias de los trabajadores a más tardar el viernes, aunque en algunos casos podrían reflejarse hasta el lunes, dependiendo de las instituciones financieras.

El funcionario realizó estas declaraciones mientras se encontraba en Chimney Rock, en su primera visita oficial desde que asumió el cargo. Ahí reconoció el esfuerzo de miles de empleados que han continuado desempeñando sus funciones sin certeza de recibir su salario.

As Democrats continue to play political games with our national security, @POTUS Trump and @SecMullinDHS are working around the clock to ensure DHS employees are paid and our nation is safe.



The madness must end. It’s time for Democrats to FULLY fund DHS. pic.twitter.com/aJU19GZdhF — Homeland Security (@DHSgov) April 6, 2026

Pagos dependen de decisiones del Congreso

Mullin explicó que la liberación de los recursos para cubrir los salarios atrasados fue posible gracias a una orden ejecutiva y al uso de fondos existentes, aunque advirtió que esta medida no representa una solución permanente. Subrayó que el pago de nóminas futuras dependerá completamente de que el Congreso apruebe el financiamiento correspondiente.

“De ahora en adelante, tendremos que esperar la decisión del Congreso”, señaló, al referirse al alto costo que implica mantener la operación del Departamento de Seguridad Nacional, considerado el tercer organismo más grande del gobierno federal.

El secretario también criticó a legisladores demócratas por el estancamiento presupuestal, al asegurar que la falta de acuerdos ha puesto en riesgo el funcionamiento de múltiples agencias encargadas de la seguridad nacional.

El cierre parcial del gobierno, iniciado el pasado 14 de febrero, ha afectado a cerca del 92% de los aproximadamente 272,000 empleados del DHS, muchos de los cuales han seguido trabajando pese a la incertidumbre financiera. Mientras algunos ya han comenzado a recibir pagos, como trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte, otros permanecen con licencia sin goce de sueldo.

De acuerdo con autoridades, parte de los salarios ha sido cubierta mediante fondos asignados previamente a iniciativas de seguridad fronteriza e inmigración, impulsadas durante la administración de Donald Trump.

A pesar de los avances en la dispersión de pagos, el futuro financiero de la agencia continúa siendo incierto, en tanto no se resuelva el bloqueo legislativo en el Capitolio.

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