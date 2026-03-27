Trump firma decreto para garantizar pago a empleados de la TSA

En medio del prolongado cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el presidente Donald Trump firmó un decreto para garantizar el pago a miles de empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que llevan semanas trabajando sin recibir salario.

“Ordeno al Secretario de Seguridad Nacional que, en coordinación con el Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, utilice los fondos que tengan una relación razonable y lógica con las operaciones de la TSA para proporcionar a los empleados de la TSA la remuneración y las prestaciones que les habrían correspondido de no ser por el cierre del DHS impulsado por los demócratas, de conformidad con la legislación aplicable, incluido el artículo 31 U.S.C. 1301(a)”, dice la orden ejecutiva.

La medida del presidente llega en un momento crítico para el sistema aeroportuario, donde los efectos del cierre ya se reflejan en largas filas, demoras y una creciente preocupación por la seguridad. De acuerdo con la Casa Blanca, más de 60 mil trabajadores de la TSA —incluidos cerca de 50 mil agentes desplegados en aeropuertos— se han visto afectados por la falta de pagos.

“El sistema de transporte aéreo ha llegado a su límite. Se trata de una situación de emergencia sin precedentes”, agregó el mandatario en el memorándum, en el que también responsabiliza a los demócratas del Congreso por el estancamiento presupuestario.

Desde que comenzó el cierre, casi 500 agentes han dejado sus puestos y miles más han recurrido a licencias médicas, lo que ha provocado que los tiempos de espera en algunos aeropuertos superen las tres horas. Este escenario, advierte el documento, incrementa los riesgos de seguridad en el transporte nacional y afecta directamente a millones de pasajeros.

La Casa Blanca también subrayó que, una vez que se restablezca el financiamiento regular, se realizarán ajustes internos para mantener la continuidad operativa del DHS sin afectar sus funciones esenciales.

TSA inicia pago inmediato a su personal

Desde la cuenta oficial del DHS se dio a conocer que, tras la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, la TSA ha comenzado el pago inmediato a su personal.

“Los agentes de la TSA deberían empezar a recibir sus cheques de pago a partir del lunes 30 de marzo. La TSA agradece al presidente y al secretario [Markwayne Mullin] su liderazgo al devolver el dinero a los empleados de la TSA que trabajaron sin cobrar durante el cierre del DHS por parte de los demócratas”, mencionó el departamento.

Además, aprovecharon para señalar las consecuencias del cierre prolongado del DHS: “[Cientos de agentes] están perdiendo sus casas y autos, luchando para alimentar a sus familias y sufriendo una catástrofe financiera… mientras que viajeros se enfrentan a tiempos de espera récord que se extienden durante horas, lo que provoca la pérdida de vuelos, retrasos innecesarios y problemas para reservar”.

President Trump has made the decision that echoes what TSA’s frontline employees and the millions of Americans enduring terrible wait times at our airports are saying: the Democrat DHS shutdown has become an emergency.



TSA officers are now losing their homes and cars, struggling… — Homeland Security (@DHSgov) March 27, 2026

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