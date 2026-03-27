Republicanos frenan plan del DHS aprobado por el Senado y elevan tensión en el Congreso

La tensión política volvió a escalar este viernes luego de que republicanos en la Cámara de Representantes se rebelaran contra el proyecto de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobado por el Senado, abriendo la puerta a un nuevo choque legislativo.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, adelantó a sus colegas, a través de una teleconferencia, que planea someter a votación un proyecto de ley provisional para financiar completamente al DHS durante 60 días, incluyendo recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Esta maniobra de anoche es una broma. Estoy convencido de que es imposible que todos los senadores republicanos hayan leído el texto de este proyecto de ley”, dijo Johnson. “No vamos a hacer eso”.

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