Casa Blanca dice ‘no’ al plan de Elon Musk de financiar salarios de la TSA

La Casa Blanca decidió frenar una propuesta inesperada: que el empresario Elon Musk cubriera los salarios de los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) durante el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La idea surgió en medio de un estancamiento político que ya supera varias semanas y que ha impactado directamente en aeropuertos de Estados Unidos, con largas filas, retrasos y miles de empleados trabajando sin recibir su salario completo. Musk planteó en su red social X que estaba dispuesto a asumir el costo —estimado en unos $250 millones— para aliviar la situación.

Aunque la propuesta fue tomada en serio dentro de la administración de Donald Trump, terminó siendo descartada por razones legales y políticas. De acuerdo con funcionarios citados por CBS News, permitir que un particular pague directamente —o incluso indirectamente— a empleados federales podría violar normas éticas, especialmente considerando los contratos que Musk mantiene con el gobierno estadounidense.

“La forma más rápida de garantizar que los trabajadores reciban su salario es que se apruebe la financiación”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, al agradecer el gesto, pero subrayar sus implicaciones legales.

El debate no es menor. Según la Oficina de Ética Gubernamental, está prohibido que ciudadanos financien directamente a empleados públicos. Si bien existen mecanismos como las donaciones al Tesoro, su uso no garantiza que el dinero se destine específicamente a cubrir salarios.

Mientras tanto, la presión crece. Los trabajadores de la TSA están a punto de enfrentar su segundo periodo sin recibir un sueldo completo desde que inició el cierre. De acuerdo con autoridades de la agencia, las pérdidas acumuladas para los empleados ya alcanzan cifras millonarias, reflejando el impacto directo del bloqueo presupuestario.

Desde la Casa Blanca, la responsabilidad ha sido atribuida a los demócratas en el Congreso, a quienes acusan de frenar la aprobación de fondos para el DHS. La oposición, por su parte, mantiene diferencias sobre prioridades presupuestarias.

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