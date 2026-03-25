DeSantis propone eliminar la TSA para evitar largas filas en aeropuertos

La crisis de financiación derivada del cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dejado a cientos de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) sin cobrar durante semanas, mientras cerca del 40% de la plantilla se ha ausentado de sus funciones. El resultado: aeropuertos colapsados, largas filas y pasajeros frustrados ante la falta de control.

Caos reabre debate sobre seguridad aérea

La situación no ha pasado desapercibida para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien considera que la solución de fondo es eliminar la TSA y trasladar sus funciones al sector privado.

“¿Hay pruebas de que la creación de la TSA haya hecho que los viajes aéreos sean más seguros en los últimos 25 años?”, cuestionó en la red social X. “Si no, ¿por qué no dejar que aerolíneas y aeropuertos se encarguen de ello?”, añadió.

Más tarde, en una entrevista con el presentador Sean Hannity, calificó como “injusto” e incluso de “una tortura” lo que enfrentan diariamente cientos de viajeros. Aunque reconoció que una solución inmediata sería que el Congreso apruebe financiamiento para la agencia, insistió en que, a largo plazo, la mejor alternativa sería eliminarla.

Seguridad aérea: críticas y datos tras el 11-S

Según DeSantis, la TSA representa una burocracia costosa y excesiva que no incrementa de forma significativa la seguridad. Criticó prácticas como los escaneos corporales, la revisión de dispositivos electrónicos y los controles físicos, al considerarlos ineficientes.

También argumentó que medidas similares no existen en otros sistemas de transporte como trenes, metro o autobuses, donde la seguridad privada resulta suficiente.

Sin embargo, especialistas recuerdan que, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se implementaron estrictos protocolos para prevenir nuevos riesgos en la aviación.

De hecho, en 2023 la TSA reportó la incautación de más de 6,700 armas de fuego en controles aeroportuarios, lo que evidencia su papel en la seguridad de los pasajeros.

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