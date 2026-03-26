Trump firmará orden de emergencia para que DHS pague a agentes de la TSA durante cierre del gobierno

El presidente Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para garantizar el pago inmediato a miles de agentes de seguridad aeroportuaria que han trabajado sin salario durante el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una crisis que ha generado retrasos masivos y caos operativo en aeropuertos de todo el país.

En un mensaje difundido en su red Truth Social, el mandatario aseguró que instruirá al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a ejecutar los pagos “de inmediato”, con el objetivo de frenar lo que calificó como una “situación de emergencia” en las terminales aéreas.

El cierre presupuestario, que se extiende desde el pasado 14 de febrero, ha dejado sin fondos a agencias clave como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Como resultado, miles de trabajadores han continuado laborando sin recibir salario, lo que ha derivado en altos niveles de ausentismo y largas filas en los controles de seguridad.

Datos oficiales muestran que aeropuertos como el William P. Hobby de Houston registraron ausencias superiores al 40% de su personal, mientras que terminales en Atlanta, Nueva Orleans y el Intercontinental George Bush también reportaron bajas significativas.

🚨 While Democrats continue to stand on the side of criminal illegal aliens, President Trump is signing an order instructing @SecMullinDHS to immediately pay our TSA Agents and to quickly stop the Democrat Chaos at the Airports. https://t.co/pHDnUTf6oR pic.twitter.com/MHg2wEUI8d — The White House (@WhiteHouse) March 27, 2026

Crisis en aeropuertos presiona al Congreso

Ante el deterioro de las operaciones, la administración Trump desplegó agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en más de 10 aeropuertos para apoyar tareas logísticas, como control de filas y vigilancia de accesos.

Sin embargo, la medida ha generado críticas de organizaciones defensoras de migrantes, especialmente tras sugerencias de que estos agentes podrían realizar arrestos.

El presidente responsabilizó a los demócratas por el estancamiento presupuestario, al acusarlos de bloquear la financiación del DHS mientras exigen cambios en las políticas migratorias y mayor supervisión de las agencias federales.

En el Senado, las negociaciones continúan sin un acuerdo claro. El líder de la mayoría, John Thune, presentó una propuesta final para destrabar la crisis, mientras legisladores de ambos partidos reconocen la urgencia de una solución ante el impacto en los viajes y en la vida de los trabajadores.

La Casa Blanca ha considerado declarar formalmente una emergencia nacional para liberar fondos, una decisión que podría enfrentar desafíos legales. Mientras tanto, Trump advirtió que tomará “medidas drásticas” si el Congreso no actúa.

La situación ha afectado directamente a pasajeros, con esperas de varias horas y cancelaciones. Funcionarios de la TSA han alertado incluso sobre posibles cierres de aeropuertos si el personal continúa ausentándose.

El gobierno busca contener una crisis que, además de paralizar el transporte aéreo, ha dejado a miles de empleados federales enfrentando dificultades económicas sin precedentes.

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