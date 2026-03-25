Seguridad aeroportuaria de EE.UU. enfrenta grave crisis de cara al Mundial 2026

A 78 días del silbatazo inicial de la Copa del Mundo, la seguridad aeroportuaria de Estados Unidos enfrenta una crisis que podría complicar seriamente la logística del certamen internacional.

La administradora interina de la Agencia de Seguridad del Transporte (TSA), Ha Nguyen McNeill, advirtió ante el Congreso que el país podría vivir una situación “caótica” durante el torneo debido a la falta de personal y al aumento sin precedentes de viajeros.

Durante su comparecencia, McNeill calificó el escenario como una “tormenta perfecta”, al señalar que, aunque se resolvieran de inmediato los problemas actuales, los nuevos agentes no estarían listos a tiempo para el evento. “La formación de los reemplazos requiere entre cuatro y seis meses”, explicó, lo que deja un margen insuficiente antes del inicio del Mundial en junio.

La funcionaria detalló que más de 480 agentes han abandonado la TSA desde el inicio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, lo que ha provocado un impacto directo en las operaciones. Como consecuencia, algunos aeropuertos registran ausencias superiores al 40% del personal, generando retrasos y largas filas en los controles de seguridad. Según McNeill, esto ha derivado en “los tiempos de espera más altos de la historia”.

El contexto es especialmente preocupante si se considera la magnitud del evento. De acuerdo con estimaciones de la FIFA, el Mundial de 2026, que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, atraerá entre 6 y 6.5 millones de asistentes a los estadios. Estados Unidos albergará cerca del 75% de los partidos, lo que implicará la llegada de al menos 1.24 millones de aficionados internacionales, sin contar los desplazamientos internos.

Expertos en transporte y turismo han advertido que la infraestructura aeroportuaria estadounidense ya opera cerca de su capacidad en temporadas altas. Informes recientes del sector aéreo señalan que el incremento de pasajeros, combinado con la escasez de personal, podría traducirse en retrasos generalizados, pérdida de vuelos y una experiencia negativa para los visitantes internacionales.

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