¿Qué significa para ICE el plan republicano sobre el presupuesto para reabrir el DHS?

WASHINGTON.- La madrugada del jueves, los republicanos en el Senado lograron aprobar un paquete presupuestal bajo proceso de Reconciliación, a fin de reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sin atender las peticiones de demócratas sobre condiciones en operaciones migratorias.

Ahora la presión está sobre el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Louisiana), que deberá aprobar el plan con votos de mayoría simple, sin respaldo de los demócratas, tal como ocurrió en el Senado, donde el paquete se aprobó con 50 votos contra 48, con el rechazo de dos republicanos, Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky).

El presupuesto busca autorizar $70 mil millones de dólares en fondos para la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, en medio de críticas de la mayoría de los demócratas y decenas de organizaciones civiles, quienes este jueves enviaron una carta al Congreso para enfocarse en proteger a los inmigrantes, no en su persecución.

De aprobarse en la Cámara el paquete presupuestal, además de ICE, el financiamiento sería para todo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego de casi dos meses de cierre, debido a la falta de acuerdos sobre cambios significativos en operaciones migratorias: obligar a agentes a dejar de utilizar máscaras, presentar órdenes judiciales en detenciones en viviendas y otros espacios privados y concretar detenciones sin violencia.

“Los republicanos del Senado le mostraron al pueblo estadounidense cual es su postura. No se preocupan por las familias sufriendo con el alto costo del cuidado infantil, los alimentos, la gasolina, o la electricidad, sino por destinar $140,000 millones de dólares a agencias corruptas”, expresó la madrugada del jueves el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer (Nueva York).

En el debate del proceso conocido como ‘vote-a-rama’ –que obliga a presentar mociones para distintos proyectos del paquete presupuestal– el senador Alex Padilla (California) presentó una moción para detener la financiación considerada excesiva de ICE y la Patrulla Fronteriza, recordando que las agencias habían recibido presupuestal multimillonario en 2025.

“ICE y CBP todavía tienen financiación de $103,000 millones del proyecto de la ley OBBBA del año pasado”, indicó la moción del senador Padilla. “ICE todavía tiene financiación de $63,200 millones (84%) de los fondos del proyecto de ley del año pasado”.

El líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune (Dakota del Sur), confía en que el proyecto presupuestal de Reconciliación sea aprobado en la Cámara Representantes, aunque todavía no hay un mensaje de consenso entre los líderes republicanos en esa cámara sobre el plan aprobado por senadores.

Rechazo a mayor financiamiento para ICE

Diversas organizaciones civiles enviaron una carta al Congreso para evitar el aumento de financiamiento para la persecución de inmigrantes, además de considerar que los legisladores deberían enfocarse en aprobar planes que protejan a millones de indocumentados.

“El Congreso ha dedicado décadas a debatir, pero no ha logrado aprobar, un nuevo camino importante hacia la ciudadanía, lo que ha convertido el statu quo en un enfoque cada vez más centrado exclusivamente en el control migratorio”, exponen.

Los grupos citan que el 72% de los estadounidenses apoya un camino a la ciudadanía para indocumentados, según una encuesta de febrero de 2026 realizada por Morris Predictive Insights.

Tras la aprobación presupuestal en el Senado, la Alianza Nacional para los Nuevos Americanos (NPNA), una coalición de más de 70 organizaciones líderes en defensa de los derechos de los refugiados e inmigrantes, expresó su oposición al plan presupuestal.

“Las comunidades de todo Estados Unidos ya han pagado el precio de que nuestros impuestos se desvíen a ICE y CBP. En lugar de firmar cheques en blanco para poner en peligro a nuestras comunidades, esperamos que nuestros legisladores inviertan en lo que apoya a las familias, los trabajadores y los niños en estos tiempos de incertidumbre económica”, expuso Nicole Melaku, directora ejecutiva de la NPNA. “Ahora que los estadounidenses han visto los daños de las deportaciones masivas, su tolerancia ha disminuido”.

La NPNA indicó que los estadounidenses están más preocupados por la economía del país que por la persecución de indocumentados.

El proyecto permitirá aumentar el déficit presupuestal en no más de $70 mil millones de dólares durante los próximos 10 años; pero ha déficits adicionales que podrían llevar al DHS a acceder a hasta $140 mil millones de dólares, según un análisis del Center for American Progress (CAP).

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