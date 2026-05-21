Republicanos aplazan votación del plan migratorio de Trump por $72 mil millones

La agenda migratoria de Donald Trump sufrió un inesperado tropiezo en el Senado. Legisladores republicanos decidieron aplazar la votación de un paquete de $72 mil millones destinado a reforzar deportaciones, seguridad fronteriza y operaciones migratorias, luego de fuertes tensiones internas provocadas por un polémico fondo impulsado por el Departamento de Justicia (DOJ) .

La medida, que buscaba blindar financieramente la estrategia migratoria de Trump de cara a las elecciones de medio mandato, quedó congelada tras una reunión privada entre senadores republicanos y Todd Blanche, fiscal general interino y exabogado personal del mandatario. El encuentro, celebrado a puerta cerrada en el Capitolio, terminó evidenciando el creciente malestar dentro del propio Partido Republicano.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, varios senadores abandonaron la reunión inconformes por la falta de claridad sobre un fondo de $1.800 millones que la administración Trump pretende utilizar para compensar a personas que, según el gobierno, fueron perseguidas injustamente por el sistema federal.

La preocupación principal gira en torno a la posibilidad de que parte de ese dinero pueda terminar beneficiando a personas vinculadas al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, muchas de ellas posteriormente indultadas por Trump.

“Está en serios problemas, y con razón”, declaró la senadora republicana Susan Collins al salir de la reunión con Blanche.

El fondo que fracturó a los republicanos

Aunque el proyecto migratorio incluía recursos para reforzar al ICE, ampliar operativos de deportación y fortalecer la vigilancia fronteriza, el debate terminó dominado por las diferencias sobre el fondo del DOJ y otro tema incómodo para varios republicanos: la intención de asignar mil millones de dólares para seguridad y mejoras relacionadas con el proyecto del salón de baile de Trump en la Casa Blanca.

La combinación de ambos temas encendió alarmas entre senadores moderados que enfrentan elecciones competitivas en noviembre y que buscan evitar votaciones políticamente riesgosas.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, confirmó que el debate será retomado hasta después del receso legislativo de una semana.

“Retomaremos el trabajo donde lo dejamos”, afirmó ante periodistas en Washington.

Trump enfrenta resistencias dentro de su propio partido

El retraso representa un revés político para Trump, quien había pedido al Congreso aprobar cuanto antes los recursos para endurecer la política migratoria y acelerar las deportaciones.

La iniciativa contemplaba miles de millones de dólares para operaciones del ICE y la Patrulla Fronteriza, en momentos en que la inmigración sigue siendo uno de los temas centrales de la campaña republicana.

No obstante, varios legisladores consideran que incluir temas polémicos dentro del paquete migratorio podría convertirse en un costo electoral innecesario.

Schumer ve una división republicana

Los demócratas también aprovecharon la división republicana. El líder demócrata Chuck Schumer afirmó que los republicanos “están atrapados” porque cualquier decisión sobre el fondo impulsado por Trump podría terminar afectándolos.

“Los republicanos —tan divididos, desorganizados y atrapados en sus propias disputas— están huyendo de Washington. Su mayoría se desmorona mientras la situación económica de millones de estadounidenses empeora cada día”, dijo.

Y no dudó en asegurar que: “Hoy, el Partido Republicano vive un caos interno total. Están enfrentados entre ellos mismos mientras las familias estadounidenses siguen pagando las consecuencias. Los republicanos se están fracturando por temas que la mayoría de la población no respalda. En cambio, los demócratas permanecen unidos en prioridades que sí importan para la gente: reducir costos, poner orden frente al caos y combatir la corrupción que se ha vuelto parte de esta administración”

En tanto, el presidente del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, acusó a los republicanos de priorizar la agenda migratoria de Trump mientras recortan programas sociales. Organizaciones como UnidosUS y LULAC afirmaron que el proyecto aumentaría el miedo en comunidades inmigrantes y desviaría recursos que podrían destinarse a salud, vivienda y educación.

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