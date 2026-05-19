Trump respalda fondo para acusados del 6 de enero y denuncia “trato horrible” a alborotadores

La administración de Donald Trump anunció la creación de un fondo de $1,700 millones, denominado Fondo contra la Militarización, destinado a compensar a personas que aseguren haber sido perseguidas políticamente por el Departamento de Justicia (DOJ) durante el gobierno de Joe Biden.

El anuncio volvió a colocar al presidente en el centro de la polémica, luego de que defendiera indirectamente el programa y pronunciara una frase que desató críticas dentro y fuera del Congreso, en medio de cuestionamientos sobre el posible uso de recursos públicos para beneficiar a aliados políticos y personas investigadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Durante una rueda de prensa, una periodista cuestionó al presidente Donald Trump sobre por qué los contribuyentes estadounidenses deberían asumir las consecuencias relacionadas con los hechos del 6 de enero de 2021.

En respuesta, el mandatario dijo que el fondo ha sido “muy bien recibido”, aunque afirmó no haber participado directamente en su creación ni en las negociaciones del acuerdo.

“Sé muy poco al respecto. No participé en su creación ni en la negociación”, declaró. Sin embargo, defendió el programa al señalar que busca indemnizar a personas que, según él, fueron “tratadas horriblemente” por las autoridades durante procesos judiciales. “Es una medida contra la militarización de armas”, afirmó Trump.

El presidente también sostuvo que varios acusados enfrentaron consecuencias económicas y personales devastadoras a raíz de las investigaciones y procesos penales en su contra. “En algunos casos, han sido encarcelados injustamente. Pagaron honorarios legales que no tenían. Se han ido a la bancarrota. Sus vidas han sido destruidas”, dijo.

Trump insistió en que muchas de esas personas “tenían razón” y calificó el periodo como “un momento terrible en la historia de nuestro país”. Además, elogió el trabajo del DOJ en torno al programa: “Sé que el Departamento de Justicia realmente ha estado trabajando muy duro en ello”.

Reporter: The DOJ has this new fund — $1.7 billion. Why should taxpayers pay for the January 6ers?



Trump: Because in my world, loyalty outranks law. They broke the rules for me, so you pay the bill for them. That’s the transaction. pic.twitter.com/pR71BdWkhY — chiky handler (@chiky_handlr) May 19, 2026

Mientras Trump dejó clara su postura sobre los involucrados en el asalto al Capitolio del 6 de enero, el fiscal general interino Todd Blanche enfrentó fuertes cuestionamientos en el Senado durante su comparecencia sobre el polémico aumento de fondos para el DOJ y el nuevo programa contra la militarización.

Blanche, exabogado personal de Trump, evitó comprometerse a impedir que donantes de campaña del presidente o personas condenadas por agredir a policías puedan acceder al fondo de compensación. “No me comprometo a nada más allá del propio acuerdo extrajudicial”, respondió cuando fue cuestionado sobre posibles restricciones.

El senador demócrata Chris Coons preguntó directamente si garantizaría que ninguna persona condenada por atacar a agentes durante el 6 de enero recibiera indemnización alguna. Blanche respondió que “cualquiera puede presentar su solicitud” y aseguró que serán los comisionados del programa quienes establezcan las reglas de elegibilidad.

La tensión aumentó cuando el senador Chris Van Hollen mencionó el caso de una persona indultada por Trump que, según dijo, continuó abusando sexualmente de menores e intentó comprar su silencio prometiéndoles dinero del fondo.

Al ser cuestionado sobre si ese individuo podría quedar excluido, Blanche respondió: “Obviamente estás mintiendo en tu pregunta”. Van Hollen replicó: “Estoy reportando lo que él dijo”.

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