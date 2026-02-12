El hombre indultado por Trump por asalto al Capitolio fue declarado culpable de abuso sexual infantil
Andrew Paul Johnson fue declarado culpable de cinco cargos, incluyendo abuso sexual de un menor de 12 años y de otro menor de 16
Un empleado de mantenimiento de Florida, indultado por el presidente Trump por su participación en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, fue declarado culpable de múltiples cargos de abuso sexual infantil, según la fiscalía.
Andrew Paul Johnson fue declarado culpable por un jurado del condado de Hernando de cinco cargos, incluyendo abuso sexual de un menor de 12 años y de otro menor de 16, así como de exhibición lasciva, según informó la Radio Nacional Pública (NPR).
Johnson fue absuelto de un cargo de envío de material sexual a un menor en relación con el caso, por el cual fue arrestado en agosto, informó el medio.
Un informe policial obtenido por NPR detalla el abuso sexual y el abuso sexual de menores por parte de Johnson durante un período de varios meses.
La madre de uno de los niños abusados descubrió que Johnson, a quien describieron como su “exnovio”, le había enviado mensajes “inapropiados” en la plataforma de juegos Discord a su hijo pequeño, según el informe policial.
Tras preguntarle a su hijo sobre la conducta de Johnson, este le contó que Johnson había abusado de él tres veces “entre el 1 de abril de 2024 y octubre de 2024”, comenzando cuando tenía 11 años.
Johnson también obligó a una víctima a guardar silencio sobre su abuso, alegando que la administración Trump le pagaría 10 millones de dólares en restitución por ser un exacusado del 6 de enero, y que la mantendría en su testamento para tomar cualquier dinero que le quedara, según el informe.
Algunos acusados del 6 de enero han solicitado pagos de reparación, aunque hasta la fecha no se les ha concedido ninguno.
“Se cree que esta táctica se utilizó para evitar que [nombre omitido] revelara lo que Andrew le había hecho”, declaró el informe policial.
Johnson será sentenciado en marzo y “se enfrenta a cadena perpetua”, dijo a NPR William Forgie, fiscal adjunto jefe del quinto circuito judicial de Florida.
Asalto al Capitolio
Johnson se declaró culpable de cargos no violentos en relación con el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 y fue condenado a un año de prisión en 2024, según un memorando de sentencia.
La fiscalía recomendó la sentencia porque “Johnson trepó por cristales rotos para entrar al Capitolio de Estados Unidos a través de una ventana de una oficina que había sido destrozada”, además de animar a otros alborotadores a unirse a él en la oficina, según el documento.
También incurrió en “conducta desordenada y disruptiva” en los terrenos del Capitolio de Estados Unidos durante varias horas antes de ser detenido por la policía.
El abusador sexual de menores luego difundió información falsa sobre el motín del 6 de enero en redes sociales y convocó a un segundo motín un año después de su arresto, alegaron los fiscales.
