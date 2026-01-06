Senadores buscan impedir que gobierno de Trump pague a participantes en ataque al Capitolio en 2021

Hoy es el quinto aniversario del ataque al Capitolio de Estados Unidos y senadores demócratas impulsan una ley para evitar que el gobierno del presidente Donald Trump pague a personas a quienes indultó.

Algunos demandantes piden hasta $100 millones de dólares, como es el caso del grupo de extrema derecha ‘Proud Boys’, cuyos líderes forman parte de los más de 1,500 indultados.

El tema tomó relevancia luego de que, en agosto pasado, el juez federal de distrito John Bates autorizara un reembolso de $2,200 dólares a una participante del ataque el 6 de enero, cuya condena por delito grave fue anulada, tras el perdón de Trump.

“A veces, un juez debe hacer lo que exige la ley, incluso si parece contradecir lo que la justicia o los instintos iniciales justifican. Esta es una de esas ocasiones”, escribió entonces Bates.

Bates presidió un juicio con jurado que culminó en la condena de Yvonne St Cyr, de Idaho.

El Departamento de Justicia de la Administración Trump expresó que los acusados por el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 tenían derecho a pagos de restitución.

Esa posición fue revelada por la Administración Trump en una presentación ante la jueza federal de Distrito Tanya Chutkan, quien revisaba el caso de Stacy Hager, y pedía al menos $500 dólares.

Ahora los senadores Alex Padilla (California), miembro de mayor rango del Comité Senatorial de Reglas y Administración, y Sheldon Whitehouse (Rhode Island) presentaron dos proyectos de ley para impedir las indemnizaciones.

“Es impensable pagar indemnizaciones en efectivo, cinco años después de que una violenta oleada de insurrectos irrumpiera en el Capitolio de nuestra nación, agrediera a agentes del orden y atacara nuestra propia democracia”, declaró Padilla. “Estos insurrectos deberían seguir cumpliendo sus condenas y pagando multas por los daños que causaron al Capitolio, sin recibir reembolsos ni recompensas en efectivo de la Administración Trump”.

El proyecto de “Ley de No Recompensas para los Alborotadores del 6 de Enero” prohibiría el uso de fondos federales para compensar a quienes participaron en el ataque de 2021.

El otro proyecto de “Ley de No Acuerdos para los Agresores de las Fuerzas del Orden del 6 de Enero” busca prohibir al gobierno federal pagar indemnizaciones.

“Los miembros de ambos partidos que estuvieron aquí el 6 de enero de 2021 recuerdan el caos y la violencia de ese día, que resultó en la muerte y lesiones de agentes de policía. Por mucho que los matones de Trump, con su campaña ‘Make America Great Again’, intenten tergiversarlo, el ataque del 6 de enero a nuestro Capitolio fue un atentado contra nuestra democracia”, consideró Whitehouse. “Nuestros proyectos de ley dejan claro que nadie que irrumpiera en el Capitolio debería recibir una ayuda económica financiada por los contribuyentes, especialmente quienes agredieron violentamente a los agentes de policía”.

Los senadores citan que el ataque al Capitolio causó daños por aproximadamente $3 millones de dólares al edificio, hirió a más de 100 agentes del orden y amenazó a los miembros del Congreso y a su personal.

“Los daños al edificio incluyeron vandalismo generalizado, muebles arruinados, cristales rotos, puertas rotas, obras de arte desfiguradas y la profanación de los pasillos del Congreso”, indican los senadores. “Los insurrectos condenados del 6 de enero pagaron unos $400,000 dólares en concepto de restitución judicial para cubrir los daños causados. Esta cantidad se ha transferido posteriormente al Departamento del Tesoro, de donde solo el Congreso puede retirar los fondos”.

El 6 de enero de 2021 en la memoria de EE.UU.

Neera Tanden, presidenta y directora ejecutiva del Center for American Progress, enfatizó la importancia de recordar los hechos del 6 de enero de 2021.

“Este aniversario nos recuerda lo cerca que estuvimos de perder la democracia en EE.UU. hace cinco años”, expresó. “Al comenzar 2026, este será un año crucial para determinar si el experimento democrático estadounidense, de 250 años de antigüedad, puede sobrevivir”.

Acusó al presidente Trump de “intentar minimizar su papel” en la insurrección y en los intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020.

“Nunca podremos olvidar la violencia y el caos de aquel día, mientras Trump observaba el ataque por televisión durante 187 minutos sin hacer nada para detenerlo”, agregó Tanden. Debemos hacer todo lo posible para protegernos contra el autoritarismo y el abuso de la ley”.

