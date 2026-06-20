DOJ desafía a juez y no cancela formalmente fondo de $1,800 millones

La administración del presidente Donald Trump volvió a quedar bajo escrutinio judicial luego de negarse a presentar una declaración formal que confirmara la cancelación de un polémico fondo de casi $1,800 millones destinado a compensar a personas que aseguran haber sido víctimas de la supuesta “instrumentalización de la justicia” por parte del gobierno federal.

Según información publicada por Politico, el Departamento de Justicia (DOJ) rechazó la solicitud de la jueza federal Leonie Brinkema, quien había pedido una declaración firmada bajo pena de perjurio para garantizar que el programa no seguiría adelante.

En su lugar, el gobierno insistió en que las declaraciones públicas realizadas por el fiscal general interino Todd Blanche ante el Congreso deberían ser suficientes para demostrar que el proyecto ha sido abandonado.

La disputa escala en los tribunales

En una presentación judicial, el Departamento de Justicia argumentó que exigir declaraciones juradas a altos funcionarios del Poder Ejecutivo resulta “innecesario” y genera preocupaciones relacionadas con la separación de poderes.

El conflicto gira en torno a un fondo financiado con recursos públicos que habría surgido tras un acuerdo relacionado con la demanda presentada por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales.

Aunque Blanche declaró ante legisladores que el gobierno no continuará con el programa, grupos opositores consideran que esas afirmaciones carecen de fuerza legal.

“No vamos a seguir adelante con el fondo, punto”, aseguró Blanche durante una audiencia en el Congreso el pasado 2 de junio.

Sin embargo, los demandantes sostienen que una promesa verbal puede modificarse en cualquier momento y exigen garantías por escrito.

Persisten dudas sobre el futuro del programa

La jueza Brinkema había sugerido que podría desestimar la demanda si la administración entregaba una confirmación formal de la cancelación. Al no hacerlo, el litigio continuará.

La controversia también tiene implicaciones políticas para Blanche, cuya nominación permanente para encabezar el Departamento de Justicia sigue pendiente en el Capitolio.

El caso ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del gobierno y el uso de fondos públicos para compensar a personas que afirman haber sido perjudicadas por investigaciones federales.

Otro juez federal, Richard Leon, también mostró reservas sobre las explicaciones de la administración y lanzó una advertencia directa: “No se hagan los desentendidos ante este tribunal”.

Por ahora, la negativa del gobierno a comprometerse por escrito mantiene abierto el enfrentamiento judicial.

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