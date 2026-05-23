Ted Cruz revela “revuelta total” contra Todd Blanche por fondo impulsado por Trump

El senador republicano Ted Cruz encendió las alarmas dentro del Partido Republicano tras revelar que una reunión privada con el fiscal general interino Todd Blanche terminó en una “revuelta total” entre legisladores conservadores por el nuevo fondo de indemnización promovido por la Administración de Donald Trump.

De acuerdo con declaraciones del propio Cruz en su podcast, el encuentro celebrado el jueves en el Capitolio fue “una de las reuniones más difíciles” que ha visto durante toda su trayectoria en el Senado. El republicano aseguró que hubo “fuegos artificiales de una magnitud épica” y describió el ambiente como una confrontación abierta contra el Departamento de Justicia.

CBS News informó al respecto que el creciente rechazo interno al llamado “fondo contra la militarización”, una bolsa cercana a los $1.800 millones destinada a compensar a personas que aseguran haber sido víctimas de persecución política.

Republicanos estallan contra el DOJ

Según Cruz, cerca de 45 de los 53 senadores republicanos participaron en la reunión y al menos la mitad expresó un fuerte rechazo al plan impulsado por el Departamento de Justicia.

“Le gritaban al fiscal general interino”, afirmó el senador texano. “No era una protesta tranquila, sino a gritos”.

El legislador sostuvo que varios republicanos consideran que el fondo podría convertirse en un mecanismo políticamente riesgoso para la Casa Blanca, especialmente porque algunos involucrados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 ya manifestaron interés en solicitar compensaciones económicas.

Ante esas preocupaciones, Cruz aseguró que Blanche respondió tajantemente que ni Trump, ni su familia, ni personas acusadas de violencia contra policías serían elegibles para recibir dinero del programa.

“Todd Blanche se mostró inflexible y dijo: ‘¡ni hablar!’”, recordó Cruz.

El fondo amenaza negociación clave sobre inmigración

La controversia estalló justo cuando el Senado se preparaba para votar un paquete presupuestario enfocado en seguridad fronteriza y control migratorio, dos de los principales ejes políticos de Trump rumbo al cierre de su mandato.

Aunque el fondo del Departamento de Justicia no forma parte del paquete de reconciliación presupuestaria, los demócratas amenazaron con impulsar enmiendas relacionadas durante la votación, lo que terminó frenando temporalmente el proceso legislativo antes del receso por el Día de los Caídos.

“Si no se hubiera anunciado este fondo esta semana, ahora mismo estaríamos financiando la seguridad fronteriza”, lamentó Cruz.

Por su parte, el Departamento de Justicia intentó bajar la tensión mediante un comunicado en el que calificó la reunión como un “debate constructivo” y aseguró que ningún recurso destinado a la reconciliación será utilizado para financiar el polémico programa.

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