Juez rechaza frenar el fondo antimilitarización y pide al DOJ que no “se haga el desentendido”

La disputa legal en torno al denominado “fondo contra la militarización” de la administración de Donald Trump sigue abierta. Aunque un juez federal rechazó bloquear temporalmente el programa, también lanzó una advertencia al Departamento de Justicia (DOJ) y dejó claro que espera acciones concretas para demostrar que el controvertido fondo realmente ha sido abandonado.

La decisión fue tomada por el juez federal Richard Leon, quien negó una solicitud de orden de restricción temporal presentada por el grupo de vigilancia Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW). Sin embargo, durante la audiencia cuestionó la postura del gobierno y pidió que no se minimice el seguimiento judicial del caso.

“No se hagan los desentendidos de este tribunal”, advirtió Leon a los representantes del Departamento de Justicia.

El gobierno sostiene que el fondo está muerto

La controversia gira en torno a un fondo de $1,776 millones anunciado para resolver una demanda presentada por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales.

El programa fue diseñado para compensar a presuntas víctimas de persecución gubernamental, pero recibió críticas tanto de demócratas como de algunos republicanos. Sus detractores argumentan que podría beneficiar a aliados políticos del presidente.

La semana pasada, el fiscal general interino Todd Blanche aseguró ante el Congreso que el Departamento de Justicia “no seguirá adelante con el fondo”, declaración que el gobierno ha utilizado para sostener que las demandas en su contra ya no tienen razón de ser.

Persisten dudas sobre la legalidad del programa

A pesar de esa postura, los demandantes afirman que el fondo sigue vigente porque no ha sido revocado formalmente. Durante la audiencia, el abogado de CREW, Nikhel Sus, argumentó que la declaración de Blanche no equivale a una cancelación legal del programa.

“Esto es muy inusual”, señaló Sus ante el tribunal. Leon coincidió en que la situación es atípica.

“Todo este caso es inusual, por decir lo menos”, respondió el juez.

Por su parte, el abogado del DOJ, Andrew Block, reconoció que desconoce por qué el gobierno no ha emitido una revocación formal. No obstante, sostuvo que el fondo nunca ha comenzado a operar: no se han designado administradores, no existen procedimientos activos, no se han recibido reclamaciones y tampoco se ha distribuido dinero.

Aunque el juez rechazó bloquear el programa de manera inmediata, aún debe resolver otra solicitud presentada por los demandantes. El caso mantiene abierto un nuevo frente legal para la administración Trump y podría definir los límites de este tipo de mecanismos impulsados desde el gobierno federal.

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