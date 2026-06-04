Senado vota fondos para ICE en medio de disputa por fondo de $1,800 millones de Trump

El Senado inició este jueves la votación de un proyecto de ley impulsado por los republicanos para destinar cerca de 70 mil millones de dólares al fortalecimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato del presidente Donald Trump.

Aunque la iniciativa cuenta con el respaldo de la mayoría republicana, el debate quedó marcado por una creciente división dentro del propio partido debido a un controvertido fondo de $1,800 millones promovido por la administración Trump y destinado a compensar a personas que aleguen haber sido víctimas de una supuesta “instrumentalización política” del gobierno federal.

La información fue reportada por NBC News y se produce mientras el Senado analiza una serie de enmiendas que podrían retrasar la aprobación definitiva del paquete de financiamiento.

El fondo que divide a los republicanos

El líder de la minoría demócrata, el senador Chuck Schumer, presentó una enmienda para impedir la creación del fondo. Aunque la propuesta fue rechazada por un estrecho margen de 50 votos contra 49, tres republicanos rompieron filas y apoyaron la medida.

La controversia surge porque críticos del plan consideran que podría utilizar recursos públicos para compensar a aliados políticos de Trump, incluidos participantes en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Las dudas aumentaron después de que el fiscal general interino, Todd Blanche, asegurara recientemente ante el Congreso que el Departamento de Justicia no seguiría adelante con el programa.

Sin embargo, Trump envió una señal distinta al declarar ante periodistas que el fondo le parecía una iniciativa “maravillosa” y “muy importante”.

Senadores buscan bloquear la medida

La contradicción llevó a varios republicanos a promover una nueva enmienda para prohibir expresamente la creación del fondo.

El senador Thom Tillis fue uno de los más críticos. “No hay manera de explicar el fondo de $1.800 millones. La única forma de explicarlo es decir que se eliminó”, afirmó.

Por su parte, la senadora Lisa Murkowski fue aún más contundente: “Quiero verlo muerto, muerto, muerto”.

Mientras tanto, los demócratas prometieron mantener la presión. Schumer sostuvo que la única forma de garantizar que el fondo desaparezca es prohibirlo por ley y no mediante promesas verbales.

Financiación migratoria sigue adelante

A pesar de la disputa, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, insistió en que la prioridad es aprobar recursos para reforzar la seguridad fronteriza y las operaciones migratorias.

El proyecto contempla fondos para ampliar la capacidad operativa del ICE y la Patrulla Fronteriza durante los próximos tres años. Una vez aprobado por el Senado, deberá pasar a la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio de Trump.

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