Hispana es acusada de mentir sobre su ciudadanía para trabajar en California

Una mujer hispana fue acusada de mentir al afirmar que era ciudadana estadounidense para trabajar durante más de 30 años en una empresa aeroespacial contratista del Ejército de Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia (DOJ) del Distrito Central de California.

Alma Patricia Contreras Villafana, de 54 años y residente de Los Ángeles, fue acusada de mentir en un formulario de autorización de empleo en una fábrica del sur de la Bahía al afirmar que era ciudadana estadounidense y de presentar el número de certificado de naturalización legítimo de otra persona.

Illegal alien from Mexico and South Bay aerospace manufacturer employee arrested on federal indictment charging her with fraud, false claims of U.S. citizenship, identity theft https://t.co/1KpY2UHXI6 — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) September 18, 2026

La acusada, quien es ciudadana mexicana, fue arrestada el viernes 18 de septiembre, en un caso que es investigado por el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional.

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Contreras Villafana enfrenta cinco cargos de fraude electrónico, uno por el uso de un certificado de naturalización falso, un cargo de robo de identidad agravado y un cargo de falsa declaración de ciudadanía estadounidense.

En la acusación formal, presentada por un gran jurado federal, se afirma que Villafana obtuvo en diciembre de 1996 un empleo en una empresa de Torrance, identificada como Compañía 2, y declaró en el Formulario I-9 que era ciudadana estadounidense.

El DOJ dijo que Contreras Villafana es una inmigrante indocumentada procedente de México, a quien un juez de inmigración ordenó en 2003 que fuera deportada de Estados Unidos.

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En enero de 2026, la mujer volvió a presentar un Formulario I-9 en el que declaró falsamente que era ciudadana estadounidense para mantener su empleo en la empresa identificada como Compañía 1, además de proporcionar un número de certificado de naturalización que pertenecía a otra persona.

Desde diciembre de 1996 hasta septiembre de 2026, Contreras Villafana obtuvo $1,402,459 dólares en concepto de pago por su empleo en la Compañía 2 y en la Compañía 1, incluyendo los pagos realizados mediante depósito directo a su cuenta bancaria.

De ser declarada culpable, Contreras Villafana enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión federal por cada cargo de fraude electrónico, y una pena máxima de 10 años de prisión federal por el uso de un certificado de naturalización falso.

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Además, hasta tres años de prisión federal por declarar falsamente tener la ciudadanía estadounidense y una pena de prisión consecutiva obligatoria de dos años por robo de identidad agravado.

Se esperaba que Contreras Villafana compareciera este lunes por primera vez ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.

El DOJ dijo que una acusación formal es simplemente una alegación y que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia.

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