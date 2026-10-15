Tiroteo en primaria de Oregon deja varios heridos, incluidos niños; atacante murió

Un tiroteo registrado en la escuela primaria Silver Rail Elementary School de Oregon dejó varias personas heridas, entre ellas menores de edad, mientras que el presunto atacante murió durante el incidente, informó la Policía de Bend, ciudad donde ocurrió la agresión. Al menos dos víctimas fueron trasladadas a un hospital, aunque las autoridades no precisaron la gravedad de sus lesiones.

El ataque ocurrió en la escuela primaria Silver Rail Elementary School, ubicada en Bend, en el centro del estado, donde la presencia de un hombre armado provocó una amplia movilización policial, el confinamiento de estudiantes y profesores y la evacuación del plantel.

Sheila Miller, responsable de comunicaciones del Departamento de Policía de Bend, confirmó que había múltiples víctimas, incluidos niños, y que el presunto responsable había muerto. Sin embargo, no detalló cuántas personas resultaron heridas ni las circunstancias del fallecimiento del atacante, según reportó CNN.

WATCH: Reporter breaks down as he informs viewers that children are among the victims at Silver Rail Elementary School in Bend, OR. pic.twitter.com/I7jt9HQfyS — Scott M (@EODWX5) October 15, 2026

La emergencia comenzó alrededor de las 13:00 horas, tiempo local, cuando las autoridades recibieron un reporte sobre la presencia de un tirador activo en las instalaciones escolares.

En su primera comunicación oficial, se informó: “El Departamento de Policía de Bend se encuentra actualmente en la escuela primaria Silver Rail después de recibir un reporte de un tirador activo. Hay una gran presencia policial en la zona. Por favor, eviten el área. Compartiremos más información tan pronto como sea posible”.

La intervención de los cuerpos de seguridad obligó al distrito escolar Bend-La Pine a activar sus protocolos de emergencia. Silver Rail permaneció bajo confinamiento preventivo y otras escuelas del distrito también adoptaron restricciones temporales.

De acuerdo con la agencia The Associated Press, Silver Rail Elementary School atendía a estudiantes desde jardín de niños hasta quinto grado de primaria y contaba con una matrícula aproximada de 459 alumnos durante el ciclo escolar anterior.

Violencia armada en Oregon

El tiroteo ocurrió en un estado que ya había registrado ataques armados de alto impacto. En agosto de 2022, tres personas, incluido el agresor, murieron durante un ataque en un supermercado Safeway de Bend.

De acuerdo con la investigación oficial, un empleado del establecimiento, identificado como Donald Ray Surrett Jr., de 66 años, intentó desarmar al atacante antes de morir. La policía determinó que el responsable se suicidó y que llevaba un rifle de estilo AR-15 y una escopeta.

Otro antecedente ocurrió en junio de 2014, cuando un estudiante armado atacó la escuela secundaria Reynolds, en Troutdale, Oregon, y mató a un alumno. El FBI informó que el agresor utilizó un rifle de tipo AR-15 y murió por un disparo que él mismo se provocó después de intercambiar disparos con la policía.

El nuevo incidente en Silver Rail se sumó a los episodios de violencia armada en centros educativos estadounidenses, que reabrieron el debate sobre la seguridad de los estudiantes, la prevención de ataques y el acceso a las armas de fuego.

Hasta el momento, las autoridades de Bend no habían divulgado la identidad del atacante, los posibles motivos de la agresión ni un balance definitivo de víctimas. Tampoco habían confirmado quién efectuó el disparo que causó su muerte.

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