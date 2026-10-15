Envían cartas con sustancias sospechosas a oficinas de legisladores, el FBI comienza a investigar

La repentina aparición de cartas enviadas a las oficinas de legisladores y funcionarios electorales puso en alerta a las autoridades, pues los extraños sobres contienen sustancias que podrían representar un riesgo para la salud de las personas a quienes fueron dirigidas.

Por ello, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Policía del Capitolio y el Servicio de Inspección Postal, comenzaron a trabajar de manera conjunta para determinar quién está detrás del acto intimidatorio.

De la escueta información surgida hasta el momento se conoce que los sobres fueron enviados a través del Servicio Postal a varias direcciones en todo el país, incluidas algunas oficinas del Congreso.

“Las autoridades están trabajando para interceptar cualquier carta adicional antes de que sea entregada. Sin embargo, es posible que algunas lleguen a su destino”, indica parte de un aviso de alerta emitida a para el personal del Congreso.

Un portavoz del demócrata Alex Padilla, senador por California, dio conocer que una de las misteriosas cartas fue recibida en una de sus oficinas.

“Recibimos la notificación del FBI de que a una de nuestras oficinas se le envió por correo una carta que contenía una sustancia sospechosa, pero fue interceptada por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). Las preguntas de seguimiento deben dirigirse al FBI”, indicó a través de un comunicado dirigido a la cadena de televisión NBC News.

Otro de los políticos que recibió un misterioso sobre fue el demócrata Chris Murphy, senador por Connecticut, cuyo portavoz, Josh Sorbe, de inmediato se puso en contacto con el FBI para descartar que el legislador de 53 años estuviera en peligro.

Cabe señalar que, en junio del año pasado, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, dio a conocer que en las residencias de los legisladores y en los domicilios de quienes ayudan a protegerlos tocaron a la puerta repartidores para entregarles pizzas que nadie pidió.

Conforme se fue divulgando que algo similar les había ocurrido a otras personas que trabajaban en el Capitolio, se encendió la alerta sobre una posible amenaza, pues quien estaba detrás de los envíos ya conocía dónde vivían.

A pesar de que la policía del Capitolio y el FBI también tomaron cartas en el asunto, nunca se dio a conocer al o los responsables de los envíos.

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