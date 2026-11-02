Elecciones tendrán vigilancia récord con miles de observadores

Las elecciones legislativas de Estados Unidos del 3 de noviembre se perfilan como unas de las más vigiladas de su historia, con miles de observadores movilizados por el Gobierno federal, los partidos políticos y organizaciones civiles, en medio de las tensiones por la seguridad del voto y las reiteradas acusaciones de fraude del presidente Donald Trump.

El Departamento de Justicia anunció el despliegue de aproximadamente 1,000 supervisores en los 50 estados, el mayor operativo de vigilancia electoral de la dependencia. La cifra triplicó el personal enviado durante las elecciones intermedias de 2022, cuando participaron 289 funcionarios, según CBS News.

La dependencia explicó que su objetivo consistió en verificar el cumplimiento de las leyes federales y proteger el derecho al voto, aunque el anuncio provocó inquietud entre legisladores demócratas, organizaciones civiles y autoridades locales, que advirtieron sobre posibles actos de intimidación.

These additional criminal charges are a part of “Operation Protect the Vote” ? an ongoing, coordinated federal effort in California to root out fraud in U.S. elections and protect electoral integrity.



"There are thousands of suspected noncitizens on California’s voter rolls, and? https://t.co/KxfHHIAfXJ — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 2, 2026

La controversia surgió después de años de acusaciones de Trump sobre supuestas irregularidades electorales y participación de inmigrantes indocumentados, sin pruebas de un fraude generalizado capaz de alterar los resultados.

Ante las preocupaciones, el Departamento de Justicia aseguró que sus observadores no interferirían en las votaciones y descartó el despliegue de agentes migratorios. Harmeet Dhillon, responsable de la División de Derechos Civiles, respondió al programa 60 Minutes de CBS sobre una eventual presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): “No hay ningún plan para hacerlo”.

Demócratas y republicanos reforzaron la vigilancia

La movilización federal coincidió con una amplia operación de los partidos políticos. De acuerdo con la agencia The Associated Press, las organizaciones demócratas estatales prepararon aproximadamente 10,000 voluntarios para observar los centros de votación y documentar posibles irregularidades.

La organización independiente Common Cause capacitó a otros 16,000 voluntarios, mientras que la coalición Election Protection, integrada por unas 300 agrupaciones, preparó a miles de personas adicionales.

“Realmente necesitaremos de todos nosotros si algunas de las amenazas que más nos preocupan llegan a materializarse”, declaró Suzanne Almeida, vicepresidenta de Common Cause, al explicar la magnitud del operativo.

Por su parte, el Comité Nacional Republicano (RNC) organizó una estructura de vigilancia en 22 estados, incluidos Arizona, Michigan, Georgia y Carolina del Norte, considerados importantes para la disputa legislativa.

El partido informó que incorporó a cerca de 22,000 trabajadores electorales y reclutó observadores para supervisar el cumplimiento de las normas en distritos competitivos.

Una de las novedades fue la participación organizada de los demócratas del Senado, quienes anunciaron un programa de supervisión electoral sin precedentes en la Cámara Alta.

El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, y el senador Alex Padilla informaron que más de 100 empleados legislativos recibieron capacitación para participar como observadores en nueve estados: Georgia, Carolina del Norte, Maine, Ohio, Michigan, Texas, Iowa, Nebraska y Alaska.

La iniciativa tuvo como propósito documentar posibles interferencias, amenazas contra trabajadores electorales y campañas de desinformación durante la jornada y el posterior recuento de votos.

“Nuestras elecciones son libres y seguras, pero no podemos darlo por sentado”, afirmó Schumer al presentar el programa el 14 de octubre.

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