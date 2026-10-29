Donald Trump exige impedir que la demócrata Mary Peltola contienda en las elecciones por Alaska

Bajo el argumento de ser parte de una operación fraudulenta encaminada a impedir un triunfo republicano en Alaska, el presidente Donald Trump exige evitar que Mary Peltola, candidata demócrata al Senado por dicho estado, dispute las elecciones intermedias.

“En Alaska, no creo que a Mary Peltola se le deba permitir postularse tras haber perpetrado una maniobra tan terrible, ¡porque esto es fraude electoral!”, escribió el magnate neoyorquino en su cuenta habilitada en la plataforma Truth Social.

El señalamiento del jefe de la nación surgió a partir de que el diario The New York Times recientemente publicó mensajes de texto donde presuntos miembros de la campaña de Peltola discutían la posibilidad de reclutar a personas con el nombre del legislador republicano Dan Sullivan su rival en la disputa por un escaño en el Senado.

It has just been determined that the Democrats in Alaska illegally searched for, and recruited, a man named Dan Sullivan to run against our distinguished Republican Senator, Dan Sullivan, in order to defraud, confuse, and obfuscate the Election, thereby taking votes away from the? pic.twitter.com/ysN9Qz8gnK — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 28, 2026

El objetivo consistía en registrar esa persona como presunto aspirante al Senado para participar en el proceso electoral y así confundir al electorado de tal manera que los posibles votos para el aspirante republicano pudieran desviarse hacia su homónimo, lo cual terminó por suceder.

De manera repentina, un maestro jubilado de quinto grado llamado Daniel J. Sullivan Jr. se presentó en las primarias por el Partido Republicano y ahora, rumbo al 3 de noviembre, aparece como independiente para ser votado.

Ante dicha situación, Trump exige eliminar el nombre de la demócrata Mary Peltola como ejemplo de sanción.

“Encontraron a un hombre llamado Dan Sullivan (el mismo nombre que tiene el candidato republicano en Alaska), lo incluyeron en la boleta electoral y luego le mintieron al tribunal, afirmando que no sabían nada al respecto. Eso es perjurio. ¡No se le debería permitir postularse a ella, ni tampoco al falso Dan Sullivan!”, enfatizó.

Sin embargo, la campaña de Peltola aseguró que, ninguna persona de su equipo de trabajo ni tampoco de asesores, colaboró para encontrar al candidato Daniel J. Sullivan como lo afirman los demócratas.

A medida que se acerca la fecha de asistir a votar en Alaska, los resultados de las encuestan anticipadas coinciden en señalar que será una elección muy pareja.

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