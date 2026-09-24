Ex empleados de Mary Peltola, aspirante demócrata al Senado, la tachan de prepotente y violenta

Considerada favorita para convertirse en la primera demócrata en ganar un escaño en el Senado por Alaska desde hace 18 años, Mary Peltola se encuentra en medio de un escándalo derivado de acusaciones señalándola por presuntamente ser una persona prepotente y violenta.

La mujer que hasta enero del año pasado fungió como miembro de la Cámara de Representantes por el distrito congresional at-large de Alaska, ahora compite por uno de los dos escaños del Senado para su estado natal que estarán en disputa durante las elecciones de mitad de mandato a celebrarse en noviembre.

Aunque el republicano Dan S. Sullivan aspira a conseguir su tercer mandato consecutivo como legislador, la ex representante de 53 años parece estar logrando reducir la distancia que la separa en las encuestas realizadas hasta el momento en un estado históricamente inclinado en favor del partido conservador.

No obstante, recientemente en un artículo publicado por el diario New York Times, nueve personas que, bajo condición de mantener su identidad en resguardo, aseguran haber trabajado para demócrata coinciden en describirla como propensa a la ira e incluso le recriminan haber empujado a un hombre que se desempeñaba como asistente y burlarse de manera grosera de Planned Parenthood, organización sin fines de lucro que ofrece servicios de salud sexual y reproductiva, además de educación sexual.

Breaking video: Mary Peltola does not answer our questions about the NYT report that broke alleging she called staffers a homophobic slur, used the R word and physically pushed a former staffer. The NYT story broke just before she took the stage tonight at a Labor event in? pic.twitter.com/Ndsxfirw7j — Matt Finn (@MattFinnFNC) September 24, 2026

En respuesta, el equipo de campaña de Peltola niega los señalamientos formulados en su contra y los relaciona con el presunto miedo generado en sus adversarios políticos de que pueda ser la vencedora de los comicios electorales a efectuarse en noviembre.

A la demócrata en cuestión también se le atribuye enfurecerse con los miembros de su equipo hasta por la vestimenta que suele llevar cuando hace frío y por algunas publicaciones en redes sociales sobre su campaña en busca de un escaño en el Senado.

Por descabellado que suene, los ex empleados denuncian haber recibido órdenes tan bizarras como llevar a la oficina grillos vivos para alimentar a un camaleón llamado Meatball, esto por ser la mascota de la ex congresista.

Presuntamente, de ahí se desprende la alta rotación de personal que prevalece en su equipo de colaboradores, pues algunos ex empleados reconocen haber tenido que recurrir a un terapeuta para superar traumas ocasionados al recibir humillaciones y maltrato.

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