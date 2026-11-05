Joy Huerta agota boletos para su primer concierto en solitario en el Auditorio Nacional

Joy Huerta confirmó que la fecha del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México alcanzó el sold out semanas antes del espectáculo. Será la primera presentación que la cantante realice en solitario tras la salida de su hermano Jesse del dúo Jesse & Joy, proyecto que ambos formaron hace más de dos décadas.

El show, titulado “¿Con quién se queda el reno? The Christmas Edition”, estará liderado completamente por Joy. Esto ocurre después de que Jesse Huerta confirmara que sus compromisos con el proyecto concluirán el 5 de diciembre y que no participará en la fecha del 6 de diciembre.

Receptividad del público

Debido a la buena respuesta del público, los organizadores abrieron una nueva fecha para el 9 de diciembre de 2027 en el mismo recinto. Además, Joy anunció a través de un video en Instagram que se sumarán más presentaciones en México y que se lanzarán 13 fechas en Estados Unidos a partir del próximo año, las cuales saldrán a la venta al día siguiente. En su mensaje, la cantante agradeció el apoyo de sus seguidores y expresó su emoción por las fechas del 6, 11 y 12 de diciembre.

El contexto de esta nueva etapa está marcado por la separación artística de los hermanos. Jesse anunció el 15 de septiembre de 2026 una pausa indefinida en Jesse & Joy, argumentando la necesidad de cuidar su salud mental y emocional. Joy reveló después que se enteró de la decisión apenas 20 minutos antes de que se hiciera pública, y decidió continuar con el proyecto musical.

Poco después, Jesse presentó su nuevo grupo, Jesse and the Supernovas, y el álbum “Sombrero”, editado bajo su propio sello, Nebulosa Records. El músico señaló que el proyecto llevaba meses planeado y que su pausa era respecto a Jesse & Joy, no a la música. A la tensión entre los hermanos se sumaron publicaciones en redes sociales de Mónica León, esposa de Jesse, que algunos interpretaron como indirectas hacia Joy; la cantante respondió con prudencia ante los medios y explicó que no sabía de qué se trataba.

Jesse cumplirá sus compromisos con el dúo hasta el 5 de diciembre, pero no estará en el concierto del 6 de diciembre. Durante las últimas presentaciones del “Despecho Tour”, seguidores y medios han observado momentos de tensión entre ambos sobre el escenario, con menor interacción y una distancia notable respecto a la complicidad que caracterizaba al dúo.

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