Jesse & Joy viven emotivo momento en Chile al hablar de su separación

En medio de la controversia que se generó con la noticia de su separación, el dúo Jessie & Joy se presentó en el Santander Arena, en Santiago de Chile, ante una audiencia de casi 16,000 personas para interpretar sus más grandes éxitos.

Como era de esperarse, la velada estuvo llena de momentos emotivos, incluyendo una charla a corazón abierto en la que ambos artistas se sinceraron sobre la dura etapa que atraviesan como resultado de su próxima pausa musical.

La primera en tomar el micrófono fue Joy Huerta, vocalista del grupo y hermana menor del músico. En apenas unos minutos, la famosa de 40 años agradeció el apoyo del público chileno a través de los años.

De acuerdo con su relato, este representa un “apapacho al corazón” en un momento complicado. “Es verdaderamente un honor. Es algo bien especial llegar a un lugar tan lejos de casa y sentir que uno se está acercando al hogar, sentir que uno está cerca de la gente que quiere”, mencionó.

Visiblemente conmovida, Joy Huerta indicó que pese a los momentos de incertidumbre, el escenario ha sido el lugar donde ha encontrado refugio.

“No les voy a mentir, han sido unos días muy raros, han sido unos días difíciles, han sido unos días que yo personalmente sigo sin entender, pero les quiero decir una cosa que me ha quedado muy clara, y es, yo cuando me paro aquí en el escenario, no solamente les estoy entregando el alma”, añadió.

Antes de continuar su presentación, la intérprete de “Corre” declaró: “Y ante todo lo que ha pasado en los últimos días, solo quiero que sepan que los amo con todo mi ser, que los amo con todo mi alma, que esta noche yo pienso darles la mejor noche de sus vidas y que es una noche inolvidable”.

Jesse Huerta agradece al público por los años de apoyo a la agrupación

Pese a los dimes y diretes en redes sociales, el guitarrista optó por sincerarse con el público sobre las experiencias vividas a través de este proyecto.

“Solo imagínense que este sueño empezó en la sala de nuestra casa. Con guitarras prestadas. Sin pensar algún día que íbamos a salir de la sala de la casa”, recordó el músico.

En este sentido, expresó que el amor del público superó todas las expectativas que se pudieron haber creado al respecto.

“Hoy estamos aquí en Santiago de Chile viviendo este sueño. Compartiendo con todos ustedes. Nuestros sueños se hicieron lejos y llenaron de amor hasta acá (…) Quiero agradecerles todo el cariño. Todo el amor. Y nada va a borrar lo que hemos construido juntos. Y nuestras canciones siempre van a vivir en nosotros y todos ustedes“, finalizó.

Será el próximo 4 de diciembre cuando Jesse & Joy brinde su última presentación como dúo antes de una pausa musical en Ciudad Juárez, Chihuahua.

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