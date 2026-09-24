Jesse Huerta comienza una nueva era musical tras su separación de Jesse & Joy.

Jesse Huerta se mantiene en el centro de la polémica como resultado de su decisión de poner una pausa al proyecto musical “Jesse & Joy“. ¿El motivo? Recientemente confirmó que continuará explorando su faceta como músico al lado de la agrupación “Jesse and the Supernovas”.

Por medio de un comunicado difundido desde su cuenta de Instagram, el intérprete de “3:00 AM” habló sobre su nueva aventura en la escena musical de la mano de la agrupación que develó hace algunos meses.

Como era de esperarse, la imagen que colocó en sus redes sociales desató una ola de opiniones divididas en las que algunos lo calificaron de “incongruente”.

En respuesta, Jesse Huerta lanzó un contundente mensaje: “Cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música. Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida. Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión“, sentenció.

En este sentido, desmintió las versiones que aseguran que desarrolló el concepto de “Jesse and the Supernovas” sin el conocimiento de su equipo de trabajo, así como de su hermana Joy.

“Mi hermana y mi equipo lo sabían”, recalcó. “Aunque me desgarre el alma mi descanso es de Jesse & Joy no de la música, y tampoco me estoy yendo cuando las cosas están mal, tomé esta dolorosa decisión en uno de los mejores momentos de nuestra carrera. No he dejado tirado ni abandonado a nadie“.

El cantautor multipremiado concluyó el escrito destacando que la música siempre será parte fundamental de su vida y este nuevo proyecto es lo que siempre soñó: “Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mi mismo. Hacer espacio para mis sueños, mi paz, mi tiempo y mi familia. Y eso hice“, comentó.

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