Hablemos del documental Jesse & Joy: “Lo que nunca dijimos”, que se estrena hoy en HBO Max

Jesse & Joy es uno de los dúos más influyentes de la industria de la música latina. Temas como “¡Corre!”, “La de la mala suerte” y “Chocolate” se han consolidado con sus líricas al punto de ser dueños de un espacio preferencial entre los intérpretes de la balada pop. Y hoy su público sabrá qué hay detrás de su éxito. De cada uno de los rostros que el público recibe de ellos durante sus giras y sus conciertos con un documental que podrá verse a partir de hoy a través de HBO Max.

Mediante un comunicado de prensa, se confirma que “Lo que nunca dijimos” será un documental que ofrecerá “una mirada nunca antes vista a la vida y carrera de los seis veces ganadores del Latin Grammy“. La producción como tal presentará cuatro episodios, con testimonios inéditos de Jesse y Joy, así como de familiares, amigos y celebridades.

Sobre el documental la producción afirma que en estos cuatro episodios se ofrece “una mirada cercana de cómo los hermanos lograron salir adelante desde un espacio de anonimato con muchos obstáculos en el camino, hasta convertirse en una de las bandas más importantes de la escena de música latina de los últimos años, dando lugar a una discografía con canciones que han tenido gran impacto entre distintas generaciones de oyentes”, compartió HBO Max a través de un comunicado.

Los hermanos están atravesando un buen momento laboral, y es que después de celebrar la producción y lanzamiento de este documental de HBO Max, también festejan una nueva nominación a los Latin Grammy por su más reciente disco, “Lo Que Nos Faltó Decir“, que compite en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional.

Esta nominación les permite a los hermanos Huerta sumar 18 en toda su trayectoria. Actualmente la agrupación también está de gira, y de momento han realizado 24 shows en Estados Unidos y Latinoamérica.

