Jesse & Joy, en la cima del universo

Aunque Jesse y Joy son hermanos y es imposible concebirlos separados, las vidas y las carreras musicales de cada uno de ellos son a veces tan disímiles, que uno se pregunta cómo se las arreglan para ser exitosos y cumplir con las expectativas en tantos ámbitos de sus vidas.

Por ejemplo, Jesse perteneció hasta hace poco al equipo profesional de basquetbol Ángeles, de Ciudad de México, mientras que Joy, en secreto, estuvo trabajando por cinco años en los temas del musical de Broadway, Real Women Have Curves, de la escritora chicana Josefina López.

Jesse ya dejó el equipo deportivo, mientras que Joy sigue de festejo porque en su debut en Broadway logró una nominación al premio Tony, el equivalente al Oscar pero en musicales. Con esta postulación, Joy se convierte en la primera mexicana que ha compuesto la música original de un musical de Broadway. Los hermanos hablan un inglés perfecto porque su madre es estadounidense.

“Esta es la corona al esfuerzo de tantos años”, dijo Joy desde Ciudad de México. “Me sabe a victoria porque para mí ya es haber ganado porque me he ganado a pulso el reconocimiento de una industria que no me conoce”.

En el desayuno que se realizó en Nueva York en honor a los nominados, nadie podía creer que este fuera el primer proyecto de Joy en Broadway porque para la mayoría las nominaciones llegan luego de años y años de trabajar en la industria.

En medio de tantas alegrías y logros de los hermanos Huerta, está el lanzamiento de su disco “Lo que nos faltó decir”, y que viene acompañado de una gira repleta de conciertos en Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.

La nueva producción incluye sonidos de banda sinaloense, vallenato y otros estilos./Cortesía Warner Music Group

La gira El Despecho iniciará el 27 de junio en Puerto Rico y terminará en febrero de 2026 en Phoenix. En agosto llegará a California con cuatro conciertos. Los hermanos presentarán su nuevo disco que contiene trece temas, algunos de ellos grabados con invitados como la Banda MS y Carlos Vives.

“Nos gusta el concepto de disco como una historia”, dijo Jesse. “Es como un capítulo de nuestra vida”.

El álbum de baladas pop incluye sonidos de banda sinaloense, de vallenato y de otros experimentos que, aunque contrastan con el estilo de Jesse y Joy, no dejan de tener el sello distintivo de los hermanos.

“Nos gusta experimentar con otros sazones y otras cocinas”, dijo Joy. “Lo hemos cocinado a fuego lento […] y ha sido bien bonito haber compartido con gente talentosa […] De pronto, alterar la receta un poco yo creo que es divertido, para nosotros y para la gente con la que colaboramos”.

Uno de esos temas diferentes es “Empinar el codo”, cantado con Carlos Vives y que no es precisamente un vallenato, pero sí una canción con tintes de ese ritmo mezclado con el pop moderno de los hermanos.

“Nos gusta que se sienta que es fusión de algo, pero también que digan que suena a Jesse y Joy”, dijo Joy. “Como traer a nuestro universo todas esas combinaciones”.

Esta será una jornada larga para ambos artistas, ambos padres de familia. Jesse tiene dos hijas, una adolescente y una de 7 años, y Joy un niño y una niña aún pequeños.

Pero aceptan los retos jubilosos y con emoción. Después de todo, no muchos artistas cumplen dos décadas sobre las tablas con tanto éxito. ¿Cuántos pueden decir que llevan 21 conciertos vendidos en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México, como ellos?

“Somos muy afortunados de que nuestra gente nos permita seguir haciendo música y compartiéndola”, dijo Jesse. “Acabamos de anunciar 21 auditorios soldout“.