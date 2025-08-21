Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 21 al 27 de agosto

Jueves 21

Música de Bad Bunny en Candlelight

La serie de conciertos Candlelight presenta el show Tribute to Bad Bunny en el Queen Mary (1126 Queens Hwy., Long Beach) con música interpretada por el cuarteto de cuerdas Orchid Quartet. Se trata de una experiencia musical multisensorial con iluminación de velas. Jueves a las 6:30 y 8:45 pm. Boletos desde $46. Informes feverup.com.

Foto: Cortesía

Nueva exhibición en el museo Petersen

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrió la exhibición The Ultimate Racing Machine, una exposición que celebra los 50 años del BMW Serie 3. Recorre la evolución del icónico modelo a lo largo de sus siete generaciones. Por tiempo indefinido. Boletos desde $24. Informes petersen.org.

Foto: Petersen Museum

Viernes 22

Lucha VaVoom en el teatro Mayan

Lucha VaVoom de La Liz presenta su show de verano por última vez en el teatro Mayan (1038 S. Hill St., Los Ángeles) antes de que este icónico lugar sea cerrado para ser remodelado. El show es una mezcla de lucha libre mexicana, burlesque y comedia. Viernes a las 8 pm. Boletos agotados. Informes luchavavoomdelaliz.com.

Foto: Cortesía Crédito: Richard Vogel | AP

Cine en el Hollywood Bowl

Este fin de semana, el concierto Maestro of the Movies: Celebrating the Music of John Williams, David Newman dirige a la Los Angeles Philharmonic en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles) en un programa que incluye la proyección de porciones de películas que musicalizó el maestro John Williams. Viernes y sábado a las 8 pm; domingo a las 7:30 pm. Boletos desde $18. Informes laphil.com.

Foto:AP Crédito: AP

Sábado 23

Kinky y Los Abandoned en el Levitt Pavilion

La serie de conciertos al aire libre en el Levitt Pavilion del MacArthur Park (2230 W. 6th St. Los Ángeles) presenta esta semana a Kinky (en la foto) y Los Abandoned, dos bandas de música indie que tienen su base en esta ciudad. Sábado a las 7 pm. Entrada gratuita. Informes levittlosangeles.org.

Foto: Cortesía

Taller en la Getty Villa

Making Scents of the Ancient World: Pylos Perfume Workshop, un taller que enseñará a los participantes a crear esencias como se hacía en la antigüedad, se llevará a cabo en la Getty Villa (17985 Pacific Coast Hwy., Pacific Palisades). Se proveerán los materiales. Sábado de 11 am a 3 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía Crédito: Emily Lane | AP

Música latina en la LA Plaza de Cultura y Artes

El concierto comunitario Magical L.A. Fusion, en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles), incluye la presentación de Tropa Mágica, Buyepongo (en la foto) y Degruvme de LA Junta. El show celebra la exhibición A Great Day in East L.A.: Celebrando the Eastside Sound. Sábado 6 pm. Entrada gratuita. Informes lapca.org.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Emile Mosseri en el Getty

Emile Mosseri es un compositor, cantante y letrista de Los Ángeles conocido por sus emotivas bandas sonoras para películas y su trabajo en solitario. Será parte de la serie de conciertos Off the 405 del museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles). Sábado 6 pm. Entrada gratis con reservación. Informe getty.edu.

Foto: Olivia-McManus

Jesse y Joy en el Grand Theater

Los hermanos Jesse y Joy traen su gira El despecho al Grand Theater (2232 S. Harbor Blvd., Anaheim), donde cantarán sus éxitos y canciones de “Lo que nos faltó decir”, su disco más reciente. Sábado a las 9 pm. Boletos desde $193. Informes anaheimtheater.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Oro Sólido en Grand Performances

La serie de conciertos Grand Performances, que se realiza en la California Plaza (350 S. Grand Ave., Los Ángeles), presenta a la banda dominicana de merengue, Oro Sólido, con su líder Raúl Acosta. Este grupo cerrará esta serie de conciertos de verano al aire libre. Sábado a partir de las 6 pm. Entrada gratis con reservación. Informes grandperformances.org.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Los Ángeles Azules en el Pacific Amphitheatre

Los Ángeles Azules, con Lupita Infante como invitada, ofrecerán un concierto en el Pacific Amphitheatre (100 Fair Dr., Costa Mesa) como parte de la serie de conciertos de verano de este local. El grupo presentará temas de su más reciente álbum, “Cumbia del corazón”. Domingo a las 7:30 pm. Boletos desde $55. Informes pacamp.com.