Joy Huerta festeja su nominación al Tony con un emotivo mensaje en redes

La cantautora Joy Huerta, del reconocido dueto Jesse & Joy, se encuentra de manteles largos por su reciente nominación al Tony en la categoría de “Mejor Banda Sonora” por el musical en Broadway “Real Women Have Curves”. Y es en medio del revuelo que generó esta noticia que la famosa recurrió a sus redes sociales para expresar su emoción ante este reconocimiento.

Por medio de un emotivo mensaje colocado desde su cuenta de Instagram, la intérprete de temas como “Dueles” y “Me soltaste” se dijo orgullosa de que todo el empeño y dedicación que imprimió en este proyecto haya rendido frutos de la mejor manera posible.

“¡Todavía no me la creo! Me va a explotar el corazón. Hace cinco años me aventé en este proyecto con todo mi amor, sin imaginar que me traería hasta aquí”, relata la famosa sobre su travesía en esta historia producida por su compatriota Angélica Vale.

“Estar nominada a Best Original Score en los premios Tony… no tengo palabras, sólo agradecimiento profundo. A cada mujer cuya voz vive en esta música, a mis colaboradores, a mi familia, a nuestra comunidad: esto es por y para nosotros. ¡México presente familia!”, expresó entusiasmada.

Es así como Joy Huerta se convierte en la primera mujer mexicana en ser nominada en esta categoría dentro de los llamados “Oscar del Teatro” en Nueva York, figurando junto a su compañero de aventuras, Benjamín Velez.

Cómo era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que la sección de comentarios bajo su post se llenara de felicitaciones y comentarios conmovedores por parte de sus fanáticos más fieles, así como de decenas de artistas que se sumaron a estas muestras de cariño.

Tal fue el caso de las cantantes Paty Cantú, Danna, Mon Laferte, María León, Ana Bárbara y la mismísima Gloria Estefan. Esta ultima, elogio su logro diciendo: “Felicidades, hermana. Que orgullo”, mientas que Laura Pausini indicó que “Te mereces todo, Joy. Te admiro desde siempre y te adoro hasta siempre”.

