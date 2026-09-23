Entre lágrimas, Joy Huerta confirma que continuará con “Jesse & Joy” en solitario

Joy Huerta, vocalista del dúo Jesse & Joy, reapareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa donde habló por primera vez sobre el futuro del proyecto musical, luego de que su hermano, Jesse Huerta, anunciara su decisión de tomar una pausa indefinida.

llena de momentos emotivos

Enfundada en una camisa con corbata de rayas, jeans y botas altas, la intérprete de “Ecos de Amor” y “Te Esperé” se presentó ante la prensa para confirmar que cumplirá con la agenda de compromisos programados para lo que resta de este 2026 y 2027 en solitario.

“Yo decido continuar, decido seguir con los planes que estaban agendados. Decido estar aquí con ustedes. Me muero de miedo, me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes”, mencionó la artista sin poder contener el llanto.

Tan es así que Joy Huerta optó por seguir adelante con el concierto navideño programado para el 6 de diciembre de 2026 en el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Dicho show lleva por título “¿Con quién se queda el reno?” y ahora será liderado por la artista en su totalidad.

Al respecto, la famosa comentó: “Este concierto se viene gestando desde hace más de un par de años. Como pueden ver en las fotos, habían planes y el plan era pasarlo en familia. El plan era pasar Navidad con la gente que uno ama y esa es la razón por la que lo quiero hacer… quiero continuar”, sentenció.

Una de las declaraciones que más sorprendió a los fanáticos de la agrupación estuvo relacionada con la manera en que Jesse le comunicó su decisión de tomar caminos separados. Según su testimonio, esto habría ocurrido el mismo día en que la noticia se hizo pública.

“Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando, es demasiada información. Él tiene sus motivos, sus razones. No me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él”, mencionó.

Así dio a conocer Jesse Huerta su pausa indefinida de la agrupación

Fue el pasado 15 de septiembre cuando Jesse Huerta compartió un extenso y sentido mensaje en su cuenta de Instagram. En él, admitió que su deseo de poner una pausa indefinida a su participación en el proyecto “Jesse & Joy” está relacionado con priorizar a su familia y su salud mental.

“No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia”, detalló a través de su escrito. “Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos.”

Huerta no finalizó su reflexión sin antes dedicarle unas emotivas palabras a su hermana Joy: “Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente”, señaló.

El mensaje concluyó en una nota de agradecimiento por los años compartidos: “A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz (…) Gracias por su comprensión, por respetar este espacio personal y por acompañarme también en esta etapa. Con todo mi cariño, Jesse.”

Seguir leyendo:

• Jesse Huerta, del dúo “Jesse & Joy”, anuncia pausa indefinida

• Las claves del documental “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos”

• Jesse & Joy, en la cima del universo