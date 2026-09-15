Jesse Huerta, del dúo “Jesse & Joy”, anuncia pausa indefinida

A través de un comunicado compartido en Instagram, Jesse Huerta, del dúo “Jesse & Joy”, anuncia una pausa laboral indefinida para el dúo musical, y ha dado a entender que la decisión está relacionada con priorizar a su familia y así mismo su salud mental.

La decisión ha sido personal y en ningún momento se ha hablado de una separación laboral. En su escrito dice: “No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia“.

El músico también complementó su comunicado destacando que las fechas pautadas para cerrar el presente año se mantendrán como están programadas hasta el 17 de noviembre de 2026 en Londres, Inglaterra. “Gracias por su comprensión, por respetar este espacio personal y por acompañarme también en esta etapa. Con todo mi cariño, Jesse”.

El resto del comunicado del artista continúa de la siguiente manera: “Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos. “Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida”.

Agregó: “Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente”.

El rumor sobre el final del dúo a nivel profesional se debe a esta parte de su texto: “A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz“.

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