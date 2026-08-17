Policía de Orange arresta a 69 personas sin hogar en operativo conjunto

Un operativo contra personas sin hogar que se llevó a cabo la semana pasada dio como resultado el arresto de 69 indigentes en el área de Hart Park y en los límites de la ciudad, informó el Departamento de Policía de Orange (OPD).

La detención de las personas sin hogar se debió porque presuntamente estaban relacionadas con diversos delitos menores y graves.

El equipo ciclista del OPD colaboró en el operativo con los oficiales del Departamento de Policía de Santa Ana y de otras agencias para “abordar problemas relacionados con la calidad de vida”, de acuerdo con publicaciones de la Policía de Orange en las redes sociales.

Sigue leyendo: Juez de California bloquea plan de Trump para suspender fondos destinados a personas sin hogar

“La operación se centró en abordar los problemas relacionados con las personas sin hogar que siguen vigentes”, explicaron funcionarios del Departamento de Policía de Orange.

Durante el operativo conjunto entre las distintas agencias, las fuerzas del orden detuvieron a 69 personas sin hogar.

“La operación se centró en abordar los problemas persistentes relacionados con las personas sin hogar y dio como resultado 69 arrestos, incluidos 53 por delitos menores y 16 por delitos graves“, dijo el OPD en su publicación.

Sigue leyendo: Número de indigentes aumenta en Los Ángeles en 2026

Las autoridades dijeron que, de las personas detenidas, 10 fueron derivadas a los servicios de asistencia y recursos.

“Tras la operación, nuestro equipo de ciclistas regresó al cauce del arroyo Santiago y limpió el campamento“, se agregó en la publicación.

El OPD no detalló en qué consistían los delitos menores y graves, por los que las personas sin hogar fueron detenidas.

Sigue leyendo: Emprendedor busca soluciones que eviten que la indigencia afecte su negocio

“Esta colaboración es un gran ejemplo de cómo las agencias trabajan juntas para abordar las preocupaciones sobre la calidad de vida, mantener seguras nuestras comunidades y conectar a quienes lo necesitan con los recursos disponibles”, expresaron lo funcionarios del OPD.

La redada en la ciudad de Orange ocurrió semanas después de que un hombre de 30 años presuntamente matara a balazos a una persona en el área de Hart Park, el 4 de agosto.

Sigue leyendo:

· Inicia eliminación de campamentos de personas sin hogar en Long Beach

· El conteo de las personas sin hogar es una experiencia que ‘abre los ojos’ a los que participan

· Los Angeles Mission impulsa programa en favor de las personas desfavorecidas de Skid Row