Juez de California bloquea plan de Trump para suspender fondos destinados a personas sin hogar

Un juez federal de California bloqueó este jueves la decisión de la administración del presidente Donald Trump de suspender el acceso de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) a fondos federales, al considerar que la medida podía poner en riesgo servicios esenciales para miles de personas en la región.

El juez de distrito David O. Carter emitió una orden preliminar parcial que permite nuevamente a LAHSA solicitar recursos correspondientes al año fiscal 2026. En juego están cerca de $241 millones asignados por el Congreso para programas contra la falta de vivienda en Los Ángeles y fondos destinados a proyectos que continuarán durante el próximo año fiscal.

La decisión representa un revés para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), que en junio retiró a LAHSA la autoridad para solicitar recursos federales en nombre del llamado “Continuum of Care” de Los Ángeles. Carter consideró que el HUD actuó de manera arbitraria y señaló que la suspensión repentina podía provocar consecuencias graves para las personas que dependen de estos programas.

“LAHSA puede ser disfuncional. Sin embargo, miles de personas sin hogar dependen de estos servicios”, escribió el magistrado. Agregó que cualquier cambio en el sistema debe realizarse de manera “gradual y planificada” para evitar consecuencias catastróficas.

HUD is changing the status quo.



No further taxpayer funding for LAHSA until real outcomes are delivered.pic.twitter.com/CiRRfSE3hb — Department of Housing and Urban Development (@HUDgov) August 12, 2026

Fondos benefician a miles de personas en Los Ángeles

Los recursos federales involucrados financian aproximadamente 140 proyectos destinados a atender a diferentes grupos afectados por la falta de vivienda, entre ellos veteranos, familias, niños, jóvenes, adultos mayores y sobrevivientes de violencia de pareja.

De acuerdo con la orden judicial, los programas alcanzan a 89 veteranos, 1,030 familias, 1,923 niños, 823 jóvenes en edad de transición, 1,627 personas mayores y 901 personas afectadas por violencia doméstica.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, celebró el fallo y sostuvo que la decisión permite mantener los servicios mientras se realizan cambios estructurales. “No podemos interrumpir abruptamente la financiación de la que dependen las personas que actualmente carecen de hogar”, afirmó Barger. Al mismo tiempo, reconoció la necesidad de mejorar la administración del sistema y fortalecer la rendición de cuentas.

El HUD había justificado su decisión con acusaciones de fraude, declaraciones falsas, deficiencias financieras y falta de controles adecuados dentro de LAHSA. Su secretario, Scott Turner, había dicho que la agencia presentaba fallas de gestión y problemas relacionados con conflictos de intereses.

The Trump administration will not back down from doing what is RIGHT and I will be working with @TheJusticeDept to fight this legally. The court ordered HUD to send tens of millions of dollars directly to LAHSA, an organization that has proven to be incompetent with YOUR tax? https://t.co/JPA0K0liz0 — Scott Turner (@SecretaryTurner) August 13, 2026

Crisis de vivienda continúa pese a recientes avances

Carter también cuestionó la relación entre LAHSA, la ciudad y el condado de Los Ángeles, señalando que durante años las distintas instituciones se han responsabilizado mutuamente por los problemas de administración. El juez incluso sostuvo que el HUD había sido “cómplice” de ese ciclo de transferencia de responsabilidades, al haber conocido anteriormente algunas de las mismas preocupaciones que ahora utiliza para cuestionar a LAHSA.

La disputa ocurre mientras Los Ángeles continúa enfrentando una de las mayores crisis de personas sin hogar en Estados Unidos. Más de 72,000 personas carecían de vivienda en el condado cuando se realizó el conteo de febrero, aunque la cifra representó una reducción de 4% por segundo año consecutivo.

Además, datos del HUD citados por el gobernador Gavin Newsom muestran que Los Ángeles registró una disminución de 10.3% entre las personas que viven a la intemperie. California, por su parte, reportó el mayor descenso nacional en esta categoría desde 2009.

Aun con esos avances, LAHSA estima que la región necesita más de 485,000 viviendas asequibles para cubrir la demanda actual.

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