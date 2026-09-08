¿Ninel Conde se defiende y alega mala edición en ‘Top Chef VIP 5’?

Ninel Conde ha hecho uso de sus redes sociales para defenderse de los fuertes señalamientos que está recibiendo por parte del público televidente, después del episodio de anoche en “Top Chef VIP 5“. La cantante y actriz apareció desde la cava haciendo uso de la palabra “panteonera”, justo cuando quien aparecía en pantalla era la actriz Aylín Mujica.

La cubana acaba de vivir una tragedia: el fallecimiento de su hijo Mauro. Ante el dolor, Mujica ha encontrado refugio en su trabajo actual como participante del reality de cocina de Telemundo, “Top Chef VIP 5”. Convengamos en que el duelo y el dolor se viven de diversas formas. No hay una forma correcta. El ser humano hace lo que puede como puede. Dentro de la competencia, no hay platillo que Aylín no le ofrezca a su hijo. No hay momento de crisis en donde no se encomiende a él, buscando apoyo.

Lo que vimos y lo que creemos saber…

Hacer uso de la palabra “panteonera” es ofensivo porque esta hace alusión al panteón, como en México se le suele llamar a los cementerios. Ninel Conde asegura que ella ha sido víctima de la edición del programa. Que ella hacía alusión a una expresión que se supone habla de alguien que puede estar muy cansada. La frase en sí, según Ninel, era: “araña panteonera”.

Mientras la cantante explica su expresión de dicha forma, en Internet la expresión como tal se explica así: referirse de forma despectiva a alguien (por lo general una mujer) que se considera muy poco atractivo, físicamente desfavorecido o una persona desagradable y problemática. Según la situación y el contexto, la expresión puede llegar a tener otros significados e interpretaciones.

Siendo justos, cuando la cámara enfoca a Ninel, no se tiene el contexto completo de la conversación. La edición solo nos permite escuchar que ella dice “panteonera”. Por ende, no sabemos si dijo la palabra araña para acompañar la expresión. O si en efecto lo hizo solo para definir o describir a Aylín Mujica.

Aquí la explicación de Ninel:

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