Nievelis es la nueva eliminada de “Top Chef VIP 5”; Miguel dice que esto es culpa de Lupillo Rivera

Anoche se vivió un nuevo reto de eliminación en “Top Chef VIP 5” y Nievelis terminó siendo eliminada de la competencia. La puertorriqueña se enfrentó durante su último reto a Nailea Norvind, Miguel Arce y Carlos Ponce. La ex participante de “La Isla Desafío Extremo” quiso conquistar su estadía en este reto de cocina con un gazpacho. No seguir las indicaciones de la chef Betty le hizo perder su oportunidad en esta edición.

Al momento de la eliminación, cuando las cámaras enfocaron a Miguel Arce, el actor apareció con su ritual de las tazas. Arce tomó la taza de Nievelis, demostrando que en efecto ella era la nueva eliminada. Solo que en esta ocasión no lanzó la taza a la basura. No. Hoy ha decidido guardar las tazas de aquellos eliminados que en algún momento fueron aliados de Lupillo Rivera, como si de una colección de tesoros se tratase.

Para Miguel, la eliminación de Gaby Borges, Diana Haro y Nievelis corre a cuenta de Lupillo Rivera. Su argumento: aliarse a Lupillo las vuelve vulnerables de eliminación. ¡Falso!

La construcción del villano de Miguel es muy buena. La mejor que he podido ver en todas las temporadas de “Top Chef VIP”. Sin embargo, el argumento que ahora pretende cimentar en contra de Lupillo Rivera es falso y realmente innecesario. El programa conducido por Carmen Villalobos no es “La Casa de los Famosos”.

En esta competencia de cocina nadie es eliminado por asociación. Los chefs juzgan el platillo de cada participante, si este sabe bien o sabe mal; de ahí viene el resultado positivo o negativo de cada evaluación. Nada tiene que ver si te llevas bien o mal con alguien dentro del juego.

Dicho esto, las salidas de las personas antes mencionadas nada tienen que ver con Miguel. Sus tazas no deberían entonces ser premios o tesoros para él, porque no han salido gracias a ninguna estrategia de su parte, ni porque él necesariamente las haya vencido en un mano a mano en la cocina.

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