Cristina Porta entra en el drama de Lupillo Rivera y Taina Pimentel

Lupillo Rivera se ha convertido en noticia en los últimos días, principalmente por su trabajo en el reality de cocina “Top Chef VIP 5“, de Telemundo. El cantante se ha impuesto en dicho programa como uno de los mejores, pero esto también ha generado envidias, rumores y complots a su alrededor. Ahora, por si todo esto fuese poco, junto a su nombre, por un nuevo escándalo, pululan los nombres de Cristina Porta, Taina Pimentel y Aleska Génesis.

Lupillo Rivera renuncia a la competencia de “Top Chef VIP 5”, según Ninel Conde

Vamos por partes…

Sumando a lo anterior, la vida privada y, por ende, sentimental de Rivera se ha convertido en titulares de la prensa rosa internacional. Hasta hace unas semanas, Lupillo estaba enamorado y comprometido con la dominicana Taina Pimentel. Su relación con la modelo y empresaria se dio a conocer mediante las redes sociales y luego juntos brindaron entrevistas tanto para TelevisaUnivision como para Telemundo.

Sin embargo, la relación llegó a su final hace unos días. La noticia la confirmó Pimentel mediante un comunicado de prensa. En donde no brindó mayor explicación al respecto. Lupillo confirmó su nuevo estado de soltería después. Los rumores no se hicieron esperar, y ciertas fuentes aseguran que todo se debe a que el intérprete de “Siempre que me emborracho” habría sido infiel.

Por parte de Taina nunca ha habido una respuesta sólida, corroborando la supuesta infidelidad, pero esta sí ha tenido ciertas reacciones a publicaciones que especulaban con ello, lo que ha generado que muchos busquen así confirmar lo que ahora parece ser un “secreto a voces”.

¿Aleska Génesis?

Entablado el contexto, podemos entonces pasar a las declaraciones recientes de Lupillo Rivera. Gracias al programa “En Casa con Telemundo”, el público sabe que el cantante ahora está protagonizando una nueva historia de amor.

En un reto de cocina, en conversación con la chef Betty, Lupillo admitió estar con alguien más, con quien además vivió una noche apasionada. Dijo que, por haber estado comprometido, él no había podido proceder como quería, pero una vez soltero se dio la oportunidad de iniciar no solo el coqueteo, sino también la conquista.

Una frase dicha al azar, durante la plática, despertó la especulación alrededor de Aleska Génesis. El cantante dijo “la cereza del pastel”. Hasta ese momento, Lupillo Rivera nunca había utilizado tal expresión, pero por alguna razón, al hablar de su nuevo romance, no tuvo reparos en “ponerla sobre el plato”.

Aleska tiene un podcast de entrevistas bajo el nombre de “La Cereza del Pastel”. De ahí que muchos creyéramos que su nuevo amor podría ser la venezolana. A quien este conoció cuando ambos participaron en “La Casa de los Famosos 4” de Telemundo, aquella temporada. en la que Maripily Rivera se convirtió en la ganadora.

¡Y apareció Cristina Porta!

Ante los hechos recientes, Taina Pimentel compartió un comunicado en donde explica, dando fechas, los momentos en los que su relación con Lupillo Rivera comenzó a tambalear. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Estos son los meses que Pimentel expone en su comunicado, alegando que durante esos periodos de tiempo ella aún seguía involucrada con Lupillo Rivera.

Ahora bien, aunque el comunicado de prensa ya ha empezado a generar opiniones, lo que principalmente ha llamado mi atención es la reacción de Cristina Porta. Al parecer, la española es amiga de Taina. Y sabemos que ella, por ahora, es la más reciente ganadora de “Top Chef VIP” en su cuarta temporada y Lupillo participa en la edición número cinco.

Ahora bien, lo anterior no parece ser suficiente como para que Cristina Porta se haya sumado a este escándalo de manera tan abierta. Porque en otras ocasiones, Lupillo Rivera ha sido noticia por diversos temas que involucran a personas que formaron y forman parte de la vida de Porta y ella nunca había sumado una opinión, hasta hoy. La pregunta entonces es: ¿a cuenta de qué Cristina decide unirse al tema?

Aquí el mensaje reflexivo de Cristina Porta: “La importancia de las fechas. Si rompes meses antes de iniciar una relación, te llaman INFIEL, pero depende de cuál sea tu apellido: no solo no te llaman infiel, sino que además se te protege. LA HIPOCRESÍA. Te quiero”.

Sacando conclusiones, se me ocurren dos, la primera: Cristina ha sido señalada por temas que la vincularon en el pasado con Paulo Quevedo y Paco Pizaña, quienes supuestamente iniciaron una relación sentimental con ella, cuando estos, de nuevo supuestamente, sostenían relaciones oficiales con sus respectivas parejas.

Dos: porque posiblemente los rumores que apuntan a que el nuevo amor de Lupillo Rivera es Aleska Génesis la hayan motivado a opinar, ya que recientemente ambas sostuvieron un intercambio fuerte de opiniones y de manera pública.

Sea la razón que sea, parece que es cuestión de tiempo para que cualquier razón tome sentido y salga a la luz.

Aquí el comunicado completo de Taina Pimentel:

Sigue leyendo más de Cristina Porta aquí:

¿Traición? Maripily Rivera le recrimina a Cristina Porta que haya hecho las paces con Paulo Quevedo.

¿Aleska Génesis y Cristina Porta protagonizan nueva discusión mediática?

Aleska Génesis le responde a Cristina Porta: “Yo no voy a dejar de facturar por un ex”.