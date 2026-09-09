Lupillo Rivera renuncia a la competencia de “Top Chef VIP 5”, según Ninel Conde

Ninel Conde compartió un video en sus redes sociales en donde explicaba el comentario que emitió durante el episodio del lunes 7 de septiembre en “Top Chef VIP 5”, el cual muchos han interpretado que iba dirigido a la actriz Aylín Mujica.

El video se ha viralizado en las redes sociales y a uno de ellos reaccionó el mismísimo “Bombón Asesino” dejando un comentario con el que volvió a golpear a la opinión pública. Para empezar, asegura que ella no estaba hablando de Aylín cuando dijo “panteonera” y después aseguró que Lupillo Rivera había abandonado la competencia.

Su mensaje reza de la siguiente manera: “No estaba dirigido a Aylín, y yo siempre apoyé a Lupillo, siempre. Jamás tuve nada en contra de él. Siempre defendí el talento que tiene en la cocina. A pesar de que ayer haya renunciado, yo le dije que no lo hiciera y no escuchó. Así que de verdad seamos objetivos y justos. Les mando bendiciones”.

Fue el creador de contenido Jose Luis Parababire el que expuso el mensaje de Ninel Conde, durante la videoreacción que compartió en redes, hablando sobre la expresión de Ninel Conde haciendo uso de la palabra “panteonera”, aparentemente en contra de Aylín Mujica.

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