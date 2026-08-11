Aleska Génesis le responde a Cristina Porta: “Yo no voy a dejar de facturar por un ex”

“Juego de villanos” es el nuevo reality que Telemundo está produciendo. Muchos son los nombres que rondan alrededor de este proyecto y, como era de esperarse, el de Aleska Génesis es uno de los que más suena.

Pero ojo, esta vez Aleska no se convirtió en noticia porque ella haya decidido sembrar el rumor sobre su posible participación. ¡No! La venezolana entró a la conversación debido a una declaración que hizo Cristina Porta en sus redes sociales. El público reaccionó a esta y así apareció el nombre de la empresaria y actriz.

La española escribió lo siguiente: “No es fácil decir que no a un proyecto cuando sobre la mesa hay mucho dinero”. De entrada, nos deja claro que a este posible reality no entrará. Agregó también: “En cuanto supe que en esa mesa se iba a sentar pura payasa, entendí que ese no era mi sitio”. Porta con este argumento nos deja muy en claro que tal vez la mayoría de las celebridades que compartirían crédito junto a ella, amigas suyas, no lo son.

"Ella también debería, no sé si ir al psicólogo, pero debería también tratar de cerrar esta etapa de su vida para poder avanzar", dijo Aleska Génesis. – Actriz, empresaria y conductora de televisión.

La cereza del pastel vino cuando aseveró: “Y hoy me entero de que, además, también estará el payaso mayor. Solo puedo darle gracias a Dios por volver a salvarme de ese maltratador”.

Ante el escrito de la española, las especulaciones nos llevan a pensar en estos nombres femeninos: Yina Calderón, Curvy Zelma, Celinee Santos Frías, Aleska Génesis e incluso Samira Jalil. Ahora bien, gracias a su última frase, muchos creen que, además de alguna de las antes mencionadas, es posible que a este proyecto se sume Luca Onestini.

Carlos Adyan buscó la reacción de Aleska Génesis…

La venezolana acaba de cumplir 35 años de edad y en su visita al programa “En Casa con Telemundo” contó que lleva un año soltera y que por ahora sigue con la intención de mantenerse soltera.

Después y dejando de lado el tema emocional, el conductor quiso saber su opinión sobre el comunicado de Cristina Porta. Aleska dijo que se enteró por Cristina de que Luca Onestini podría ser parte de este proyecto.

Ahora bien, como mensaje al resto de su escrito, esto es lo que Aleska añadió: “Yo sé separar lo personal de lo profesional. A diferencia de ella, yo no me quedo anclada en el pasado; además, yo no voy a dejar de facturar por un ex ni por nadie“.

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