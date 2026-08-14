¿Aleska Génesis y Cristina Porta protagonizan nueva discusión mediática?

Cristina Porta dijo. Aleska Génesis respondió. Un nuevo reality de Telemundo está a punto de empezar y ya tenemos drama incluido con dos de las máximas figuras femeninas que tiene la cadena en términos de drama y contenido.

“Juego de villanos” arrancará antes de que termine el año y, aunque aún desconocemos los nombres de las celebridades que conformarán este reto, gracias a la española muchos ya dan por hecho que tanto la venezolana como Luca Onestini formarán parte de este nuevo show.

La situación se puso “picante” gracias a la negativa de Cristina Porta. Ella no quiere ser parte del proyecto. Según sus palabras, porque “payasas” y “el payaso mayor” serían parte de dicho reality. El público se encargó de rellenar los espacios y especular con los nombres de Aleska y Luca.

Cristina Porta dijo. Aleska Génesis respondió…

Ante la insinuación, Aleska fue invitada al programa “En Casa con Telemundo” y le dejó este mensaje a Cristina Porta: “Ella también debería, no sé si ir al psicólogo, pero debería también tratar de cerrar esta etapa de su vida para poder avanzar”.

La respuesta de Aleska se debió a que la negativa de Cristina Porta a ser parte de este nuevo proyecto es el hecho de no querer compartir con Luca y personas como la misma Génesis, priorizando así su salud mental. Ahora bien, la venezolana considera que si pudiese dejar atrás todo esto, no se cerraría puertas laborales. Por eso aseveró: “Yo sé separar lo personal de lo profesional. A diferencia de ella, yo no me quedo anclada en el pasado; además, yo no voy a dejar de facturar por un ex ni por nadie”.

Pero ¿cómo es que Cristina y Aleska llegaron a este punto?

Aleska Génesis y Cristina Porta se conocieron gracias a “La Casa de los Famosos 4”. Dentro de dicha edición nunca fueron amigas y, aunque tuvieron sus momentos, la verdad es que nunca han tenido mayor cosa en común. ¡Son el agua y el aceite en su estado más puro!

Para la edición “All-Stars” de este formato, meses después de que Maripily Rivera se alzara como ganadora de la cuarta temporada, la venezolana fue noticia no solo por aceptar regresar a un show que le generó tanto hate por parte del público, sino porque semanas antes de que la casa abriera sus puertas daba por finalizado su romance con Clovis Nienow.

Y por si lo anterior fuese poco para el mundo del escándalo, Aleska terminó enamorándose nuevamente dentro de un reality y fue así como la vimos acercarse a Luca Onestini, expareja de Cristina Porta.

¡Las advertencias no fueron escuchadas!

La española, previo al inicio del show, se reunió con Aleska para hablarle sobre el perfil de Luca y, aunque en un principio ella se quiso mantener alejada de él, la verdad es que con el pasar de los días ambos terminaron construyendo una relación que “consolidaron” una vez terminado el reality.

El romance fue explosivo y duró poco. Todo lo malo que alguna vez se dijo de Luca fue retomado por Aleska Génesis, quien aceptó que Cristina Porta había tenido razón en todo. La opinión pública para ese momento terminó favoreciendo más al italiano. Los fans no favorecieron a Génesis, a quien denominaron “mentirosa”.

Caos, rechazo y poca credibilidad, todo eso fue lo que Aleska cambió.

Todo el escándalo que se vivió a raíz del fallido romance se convirtió en motivación para Aleska. La venezolana decidió que no quería que su nombre y su carrera fuesen definidos por las relaciones amorosas y los escándalos añadidos.

Esta decisión la llevó a trabajar el doble y a reconstruirse. Al día de hoy sigue teniendo “hate” en contra. Pero a muchos de sus detractores ha logrado conquistarlos demostrando que bien cumple lo que promete.

Sus fans, en un TikTok Live, le pidieron ser noticia por sus proyectos y sus logros, le pidieron menos escándalos que pusieran en duda su talento y su integridad. Aleska aceptó el consejo y las sugerencias. Aleska renació.

Se enfocó en su carrera y en todo este tiempo, poco más de un año, consolidó aún más su imagen como conductora, empresaria y ahora incluso creadora de contenido gracias a su podcast “La cereza del pastel”.

La nueva cereza del pastel…

La boricua le preguntó quién era la persona a la que menos soportaba del medio del espectáculo. Cristina, como respuesta, dio el nombre de Aleska Génesis. Además, agregó: “Siempre va a verme como competencia. Y es una pena que tengas tanta maldad… Es la incoherencia como persona de ella”.

Pero ahora, Aleska sabe ser la cereza del pastel y, ante la declaración de Porta, la venezolana fue derechito a redes para decirle: “Cristina Porta, te dejo muy claro que jamás has sido competencia para mí. Insisto, ve a terapia, ve al psicólogo y YA SUPÉRAME”.

Sigue leyendo más de Aleska Génesis aquí:

Aleska Génesis le responde a Cristina Porta: “Yo no voy a dejar de facturar por un ex”.

Aleska Génesis se ha reinventado y sus fans están complacidos con sus logros.

Aleska Génesis le responde a Vladimir Gómez

