Lupillo Rivera rompe en llanto en plena competencia de “Top Chef VIP 5”

Anoche, Lupillo Rivera compitió por la inmunidad junto a Ninel Conde en “Top Chef VIP 5“. Sin embargo, durante el proceso se le vio desconectado. El mismísimo Miguel Arce comentó en varias ocasiones que el cantante se veía raro, que al parecer no la estaba pasando bien. Ninel también alegó algo similar cuando su compañero no se dio ni cuenta de que ella se había quemado la mano durante el reto.

Perdieron. Durante algunas de las conversaciones que Lupillo grabó para las cámaras del programa, este apareció triste, casi deprimido y terminó derramando lágrimas.

Al día de hoy es válido decir que el cantante ha vivido este proyecto mayoritariamente más concentrado en la competencia de cocina que en los conflictos. Si bien es cierto que el drama lo persigue, él no se ha enganchado tanto como Kelly Ríos, Roberto Romano, Miguel Arce, Ninel Conde y el mismísimo Carlos Ponce.

Ahora bien, las lágrimas que derramó anoche, muchos se las han achacado al momento en el que posiblemente su relación con Taina Pimentel llegaba a su final. Muchas cosas se podrán decir en estos momentos del cantante, pero las cámaras de “Top Chef VIP 5” lograron capturar los momentos más vulnerables del “Toro del corrido”. Lo malo de esto, es que también podremos ser testigos de cuánto le duró la tristeza y la depresión.

Las reacciones del público no se han hecho esperar y muchos le están mostrando apoyo y cariño Lupillo. Una seguidora, también explicó lo siguiente: “Lupillo en el reto anterior le dijo a Ninel que la novia lo quería terminar y hacerlo público, pero no dijo motivo”.

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