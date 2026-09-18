Carlos Ponce es el nuevo eliminado de “Top Chef VIP 5”

Anoche, Carlos Ponce se convirtió en el nuevo eliminado de “Top Chef VIP 5“. El 17 de septiembre fue la fecha que salió en el calendario y marcó el final de la participación del actor boricua en esta competencia. Ponce se despidió entre lágrimas, pero con el corazón contento por todo lo conquistado en un proyecto de cocina, en el que él pensaba que duraría menos de tres semanas.

Ponce sabe que llegó con un nivel básico de cocina, pero con el pasar de los días no solo fue aprendiendo más, sino ganando mayor confianza. Confiesa que a nivel personal su mayor dificultad era controlar los nervios; estos le juegan una mala pasada a su memoria y concentración. Sobre esto y más conversamos con Carlos Ponce en una entretenida entrevista que podrás disfrutar la próxima semana.

La eliminación del protagonista de “Perro Amor” dejará un vacío en la competencia. Las lágrimas en sus compañeros no son casualidad, son la muestra de lo que construyó en todos ellos.

La competencia, por otra parte, deja a varios famosos en la cuerda floja. Entre ellos y para sorpresa de muchos, Stephanie Salas, quien en los últimos días parece no encontrar su sabor y su sazón. Inexplicablemente, por más que se esfuerza, sus platillos no la sacan de los retos de eliminación y ahora personalidades como Roberto Romano, Mauricio Garza y Kelly Ríos la sobrepasan con cada una de sus propuestas.

La verdad es que esta temporada sigue siendo una grata sorpresa, porque aunque contamos con drama y conflicto, La cocina no ha dejado de ser protagonista desde el día uno.

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