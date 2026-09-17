Lupillo Rivera renuncia a las pruebas de inmunidad en “Top Chef VIP 5”: va por Miguel Arce

El miércoles por la noche, Lupillo Rivera realizó una jugada inesperada en “Top Chef VIP 5“. Muchos, al ver el avance del capítulo de ayer, pensamos que los platos que aparecía tirando a la basura tenían como principal afectado a Miguel Arce. Nada más alejado de la realidad.

“El toro del corrido” movió sus cartas y decidió perder en el reto de ayer para avanzar directamente a la prueba de eliminación.

Tirar la comida a la basura ha generado una serie de reacciones de rechazo en su contra por tal acto. Siendo honestos, lo que hizo estuvo mal. Se entiende la jugada, la estrategia, pero la ejecución de la misma fue desafortunada. ¡La comida no se bota!

Dicho esto, su movimiento no perjudicó a ningún compañero porque el reto en el que decidió perder fue individual. ¡Pero la comida no se bota!

Anoche Lupillo renunció a los juegos de inmunidad con el único objetivo de perseguir a Miguel Arce en los retos de eliminación. Suena bien en teoría, pero en la práctica Lupillo, y ningún otro participante, tiene ingerencia en las eliminaciones de ningún compañero, porque las eliminaciones corren por cuenta propia. Me explico: en las pruebas de eliminación se cocina de manera individual. Si lo haces bien, te salvas; si lo haces mal, te vas.

Ni Miguel, ni Lupillo pueden afectar a ningún participante de manera directa, generando que este pierda. Ni por asociación ni por intención.

Los retos grupales, en parejas o cuartetos, se ganan y se pierden en grupo. ¡Sí! Pero, una vez los perdedores entran a los procesos de eliminación, lo único que los puede salvar es su talento personal frente a los fogones de “Top Chef VIP 5“.

En este juego tenemos buenos villanos; el mejor, desde luego, sigue siendo Miguel Arce. Es, sin lugar a dudas, el mejor villano que este reality ha tenido desde su concepción. Pero mucho de lo que presumen hacer es en teoría. Porque en la práctica lo único que generan los villanos en este programa es incomodidad, estrés e irritación. Aquí es donde solo los que poseen un verdadero autocontrol avanzan sin inmutarse ante las provocaciones constantes.

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