De Lupillo Rivera, para Telemundo: “Usan la vida privada de uno sin importarles las consecuencias…”

Lupillo Rivera decidió dejar “Top Chef VIP 5“, como muestra de que los programas de entretenimiento, no solo de Telemundo, sino de la industria en sí, no suelen mediar las consecuencias de sus acciones en el afán de dar la primicia, de golpear primero, de dar la nota, de tener el rating.

Sin embargo, la responsabilidad es compartida. Los medios de comunicación como tal no son los únicos responsables de lo que se viraliza, muchísimo menos en la era de las redes sociales y el apogeo de las mismas. Ahora bien, en el tema de Lupillo y Telemundo, el cantante pone en evidencia cómo algo que él dijo, y se suponía saldría dos semanas después, terminó siendo noticia a escasas horas de haber salido de su boca.

Por eso, en un reciente comunicado de prensa dice: “Hay momentos en la vida en los que uno se cansa de ser el costal de boxeo de los medios. Le he dado a Telemundo mucho de mi tiempo, mi trabajo y mi vida, permitiendo que usen mi imagen y mi nombre para elevar su rating”.

Continúa: “Pero lo que hicieron hace un mes rebasa cualquier límite: fue un acto hecho con toda la ventaja y alevosía y mala intención. Para poner las cosas claras: hace un mes sacaron una nota sobre a quién le estaba dedicando yo mi platillo dentro del programa (programa que apenas hoy fue transmitido).

“Con la intención de encender la chispa y continuar avivando el morbo, los rumores y las notas amarillas a mis expensas, lo adelantaron deliberadamente. Naturalmente, aquellos que no me aprecian aprovecharon esa circunstancia para emitir sus propios juicios sin tener conocimiento y construir relatos falsos, incluso llegando al extremo de inventar que tenía una relación con una compañera”.

El resto de sus declaraciones las pueden leer en su publicación compartida acontinuación:

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