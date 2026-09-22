“Juego de villanos” presenta a Facundo como su conductor estelar: “No todos nacieron para seguir las normas”

Facundo fue uno de los personajes más irreverentes de la televisión mexicana en los años 90. El actor y conductor de televisión fue parte de “La Casa de los Famosos México 3” y, aunque no se le pudo considerar un villano dentro de dicho juego, su conocido humor negro y su insolencia lo hacen el candidato perfecto para conducir un proyecto como “Juego de villanos”.

¿Cómo describe Telemundo a Facundo como su nuevo conductor? Hablan de su “estilo único, espontáneo y cargado de humor”. Reiteran, además, que Facundo guiará a las celebridades y personajes mediáticos que son conocidos por su temperamento explosivo, constantes polémicas, excentricidad y reputación de ser villanos natos.

“No todos nacieron para seguir las normas”, dice Facundo como introducción a lo que será este show. Facundo lo advierte. En este reality solo los villanos brillarán, solo los malos ganarán. Y el más villano de todos se coronará como el ganador de los $200,000 dólares.

El perfil laboral de Facundo, como el personaje irreverente del entretenimiento, incluye proyectos como: “Toma Libre”, “Incógnito” y “Turnocturno”, además de su participación en exitosos realities como “Big Brother VIP”. “La Isla” y “La Casa de los Famosos México”.

Las reacciones no se han hecho esperar y participantes como Yina Calderón celebran el papel de Facundo como conductor. Julia Argüelles también reaccionó, y aunque se ha dicho que ella es una de las personalidades que conforman esta primera temporada, ella se ha manifestado como si no supiese nada de todo esto.

Rosa Caifa, con su reacción al post de Telemundo, ha confirmado la participación de Luca Onestini en este proyecto. Nombres como los de Isis Serrath también retoman preponderancia, como también el de Adolfo IV Rodríguez, ex participante de “La Isla Desafío Extremo”.

Sea como sea, el programa está a punto de impactar en la programación de la televisión hispana, y el nombre de Alicia Machado volverá a dar mucho de qué hablar. Porque al parecer, ella podría estar detrás del supuesto abandono de la competencia de Aleska Génesis.

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