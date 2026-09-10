Dicen que Aleska Génesis abandonó la competencia de “Juego de Villanos”

El día de ayer, fuertes rumores sacudieron al mundo del espectáculo desde las redes sociales. El periodista Javier Ceriani comentó que Aleska Génesis podría haber abandonado la competencia de “Juego de Villanos”. La causa: posible favoritismo, favoreciendo con ello a la venezolana Alicia Machado.

El nuevo reality de villanos de Telemundo tiene previsto su estreno para el mes de octubre, una vez finalice “Top Chef VIP 5”. Y aunque la cadena aún no ha desvelado los nombres de los 18 participantes, varios ya se han filtrado a la prensa. Entre ellos, además de Aleska, se han confirmado las participaciones de Naomi Mejía, Luca Onestini. Sergio Mayer, Yina Calderón, Alicia Machado y Julia Argüelles, entre otros.

Todos ellos serán los protagonistas de una competencia cargada de estrategia, alianzas, rivalidades y traiciones. Las personalidades y el conductor de este nuevo reality se darán a conocer muy pronto.

De momento, la salida de Aleska sigue siendo un rumor, pero hace unas horas la venezolana hizo una publicación que ha podido confirmar la información de Ceriani. Todo gracias a un mensaje que la creadora de “Mala” compartió en sus historias de IG.

Aleska subió un video en el que aparece junto a una de sus mascotas; a esto reaccionó la famosa villana colombiana con el siguiente mensaje: “Eres la mejor, nunca lo olvides. Aleska, eres una mujer tan valiente, que te respeto y admiro. Qué carácter y actitud. Te respeto tanto, fue un verdadero placer conocerte”. A este mensaje Aleska respondió: “Mi Yinis, te extrañé demasiado; sin ti todo se puso muy aburrido. “Qué lindo fue coincidir contigo”.

Sea como sea, el drama de “Juego de Villanos” ya golpeó la realidad sin haber llegado a la pantalla chica. Ahora sabemos que es verdad que los participantes deberán demostrar su habilidad para manipular, negociar y superar a sus rivales en una serie de desafíos diseñados para poner a prueba su estrategia y capacidad de juego.

Solo uno logrará llegar hasta el final para ser el “Emperador Villano” y llevarse el premio. Al final, un solo ganador se llevará $200,000 en efectivo.

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