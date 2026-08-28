Se filtran imágenes de los famosos que podrían ser parte de la primera temporada de “Juego de Villanos”

En el pasado Upfront 2026-2027 de Telemundo se anunció un nuevo reality. Hablamos de “Juego de villanos“. Y aunque de momento se desconocen los nombres oficiales de sus participantes y de sus conductores, ya hay información que se ha filtrado a la prensa con todo e imágenes.

De momento, nombres como los de Aleska Génesis, Luca Onestini, Sergio Mayer, Gina Calderón, Naomi Mejía, Julia Argüelles, Sandra Itzel y Alejandra Tijerina parecen estar totalmente confirmados gracias a las publicaciones que ya están azotando el internet.

Los conductores también son villanos…

Se ha llegado a sopesar que Aleska y Luca podrían estar fungiendo como conductores de este proyecto, pero esto de momento aún no se tiene muy claro. Se dice esto de la venezolana porque ella ha podido estar participando en varios proyectos con Telemundo, mientras se supone que aún se graba este programa.

La presencia de Alejandra en este proyecto desmentiría su supuesto romance con Caramelo. Ya que muchos aseveraron hace algunos días que su presencia en Colombia se debía a querer acompañar al dominicano en su proceso dentro de “Top Chef VIP 5”, y hoy todo haría suponer lo contrario, ya que el reality “Juego de Villanos” dicen que se está grabando en Colombia. Pero, ojo, los detalles que tienen que ver con la producción, por ahora, siguen sin estar confirmados.

¿Qué es lo que sabemos de este reality?

En el Upfront se describió a “Juego de Villanos” como un programa que reúne a algunas de las personalidades más polémicas de los realities en español en una competencia de alto riesgo basada en la estrategia, el conflicto y la supervivencia. Viviendo bajo un mismo techo, los participantes deben navegar alianzas cambiantes, superar a sus rivales y adaptarse a un juego en constante evolución donde la confianza es limitada y cada movimiento tiene consecuencias.

A través de una serie de desafíos físicos, mentales y sociales, compiten para evitar la eliminación y ganar control de la casa. Al final, solo uno logrará imponerse sobre los demás para reclamar el título de “supervillano” definitivo y cobrar un premio en efectivo.

Por lo pronto, se espera que el estreno de este proyecto sea una vez finalice “Top Chef VIP 5”.

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