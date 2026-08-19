Así fue el regreso de Chikybombom a los programas de Telemundo

ChikyBombom regresó a Telemundo después de la suspensión y el público televidente que estaba a la expectativa de su retorno a los programas de la cadena está celebrando que todo haya concluido de buena manera. “No les voy a fallar”, dijo la dominicana en reiteradas ocasiones.

En el primer momento en el que tuvo la oportunidad de agradecerle a los televidentes de “En Casa con Telemundo”, tomó la palabra y dijo: “Gracias por su apoyo, gracias por cada mensaje que ustedes me enviaron. No les voy a fallar. Fuego hay”.

Celebridades como Juan Manuel Cortes, Gabriel Coronel, Celinee Santos Frías y Carlos Adyan no dudaron en abrazar el regreso de la dominicana al programa. Y aunque es verdad que gran parte de la comunidad artística estaba apoyándola, también es cierto que sus detractores estaban esperando el momento para celebrar su salida de la cadena.

Ayer lo mencioné; personalmente, creo que mucho del “hate” que recibe Chiky viene desde la envidia porque pocos pueden ver “ojo bonito en cara ajena”. Y el rostro de la dominicana no solo es hermoso, sino que viene acompañado de mucho ángel y buena cantidad de talento.

Por ahora, los que esperaban ya no verla en televisión van a tener que sentarse a esperar, porque todo parece indicar que Chikybombom para rato y se lo merece. Porque, pese a los errores, ella está decidida a seguir aprendiendo y mejorando. La dominicana es de las mujeres que labran su propio destino. Eso quiere decir que rendirse no es una posibilidad.

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